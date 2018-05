Magyar pókeres vitte el a show-t Monte-Carlóban

Bár az EPT Monte-Carlo 5300 eurós nevezési díjú verseny végjátékába olyan nevek jutottak, mint Patrik Antonius, Ole Schemion és David Peters, a show-t egyértelműen a magyar hobbipókeres, Györgyi Krisztián vitte el – olvasható a Póker Akadémia oldalán.

Rögtön az elején nézzük is meg a döntőbe jutás felejthetetlen pillanatait:

In for $5, saved by the river — now he’s (Krisztian Gyorgyi) on the final table of the #EPTMonteCarlo Main Event (via @PokerStarsLIVE) pic.twitter.com/eldZqO92ti

