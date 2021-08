Kihaltnak vélt mocsári krokodilt fogtak be Bangladesben

A 2,3 méter hosszú, 10-12 éves hím állatot első alkalommal július végén látták a közép-bangladesi Faridpur kerületben. A helyi erdészeti hatóság vezetője, Nirmal Kumar Paul elmondta, az állatot a falu lakói fogták be hétfőn, miután a hatóság képviselőinek nem sikerült kiemelni a vízből az állatot.

A mocsári krodokilok (Crocodylus palustris) az édesvízi krokodilok közé tartoznak, vadon Indiában, Pakisztánban, Nepálban, Srí Lankán és Iránban fordulnak elő. Populációjuk a becslések szerint 5400-7100 egyedre rúg.

