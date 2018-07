Így sodorja a kihalás szélére a tobzoskákat az ázsiai feketepiac

A lefoglalt tobzoskapikkely értéke majd félmillió dollár, a konténer szállítói a hongkongi teherkikötőben azt állították, hogy műanyagot szállítanak benne.

A testükön tetőcserép módjára elhelyezkedő pikkelyborítású tobzoskák – más néven pikkelyes hangyászok – Afrikában és Ázsiában élnek, elsősorban húsukért, bőrükért és pikkelyeikért vadásszák, amelyeket a hagyományos kínai és vietnami gyógyászatban hasznosítanak.

A tobzoskák minden ázsiai országban védelem alatt állnak és a washingtoni egyezmény (CITES) szerint tiltott a nemzetközi kereskedelmük. Az illegális kereskedőktől Ázsiában leggyakrabban tobzoskákat koboznak el.

#HKFP #HongKong Customs have seized around 7,100kg of #pangolin scales at the Tsing Yi docks, worth around HK$3.55m.

— Hong Kong Stream (@hkstream) July 20, 2018