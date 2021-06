Három kiló összetapadt szőrtől szabadítottak meg egy kutyát (videó)

A nehezen mozgó „szőrkupacot” egy erdős terület szomszédságában vette észre egy helyi lakos, aki először azt sem tudta, hogy milyen állattal van dolga, mígnem a kutya egyszer csak kinyújtotta a nyelvét – derült ki a CNN videoriportjából.

A Kansas Cityben működő KC Pet Project állatmenhely munkatársainak köszönhetően aztán

A kutya 9 kilogrammot nyomott, amikor rátaláltak és alig tudott mozogni a hatalmas szőrfelesleg miatt, amelyet 2 óra alatt távolítottak el róla a szakemberek.

When a matted, skinny stray dog arrived at Kansas City Pet Project in Missouri, the team didn’t know how bad his condition was. But after a shave and some much-needed care, Simon the Shih Tzu has a new lease on life. pic.twitter.com/4cmLEeCXst

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) June 19, 2021