Gyönyörű balatoni fotók készültek az üstökösről

Schmall Rafael, neves asztrofotós a déli partról fényképezte le a különleges égi jelenséget.

A déli partról fényképezte le a NEOWISE-üstököst Schmall Rafael, neves asztrofotós. A július 8-án, hajnalban készült felvételeken egyszerre látszanak az északi part hegyei és a különleges égi jelenség, amelyekhez még egy fénylő felhő is díszletként szolgált – írja a likebalaton.hu.

Néhány napig még a hajnali égbolton bukkan fel, ám július közepétől már az esti égen is látszik a NEOWISE-üstökös. Pontos nevén a C/2020 F3 (NEOWISE) üstököst idén március 27-én fedezték fel, de akkor még csak a déli féltekén látszott. Aztán július 4-én a kora hajnali égbolton is megjelent hazánkban, az északkeleti horizont felett.

Július 8-ra virradó hajnalban Schmall Rafael készített felvételeket a Balatonnál. A fiatalember 2013 óta foglalkozik asztrofotózással. Rafael egyébként kertész és informatikai mérnök végzettséggel rendelkezik, de 2014 óta csillagászati fotográfiáival hívta fel magára a figyelmet. Jelenleg a Zselici Csillagpark munkatársaként dolgozik és az asztrofotózás valamint az asztrotájképek készítése az egyik munkaköre.

A 34 éves fotós kétszer is megnyerte National Geographic Magyarország “Az Év asztrofotósa” címet, Kaposváron pedig önálló kiállítását is bemutathatta.

„Az üstökös fotóját egy olyan speciális állvány segítségével készítettem, ami kompenzálja az elmozdulásokat. Egyébként az üstököst most mobiltelefonnal is le lehet fényképezni, elég nagy ugyanis a fénye, még csak nagy érzékenységű gép sem szükséges hozzá. A hajnali jelenség fényes volt, ráadásul most egy fénylő felhő (NLC – vagyis noctilucent cloud) is társult a látványhoz. Szóval mindenképp nagy élmény volt” – mondta Schmall Rafael.

Csillagászok szerint egyébként az esti égbolton július 13-át követően érdemes keresni az üstököst, napról napra egyre magasabban látszik majd és közben a holdfény se zavarja látványt.