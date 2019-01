Gyerekeket keresztelt meg Ferenc pápa

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH FERENC 2018. december 20-án, 80 éves korában, hosszantartó betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben történik. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.

"Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet." Fájó szívvel emlékezünk KARA BALÁZS halálának 1. évfordulóján. Szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid.

"Fájdalom költözött szívünkbe, Nem múlik el soha, itt marad örökre. Most sírod előtt állunk, talán Te is látod, Körülötted van szerető családod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk Téged, most és mindörökre." Fájó szívvel emlékezünk BÍRÓ ISTVÁN halálának első évfordulóján. Szomorúan gondolunk rá, szerető felesége Marika, lányai, fia, vejei, unokái és imádott dédunokái.

"Az Ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEKETE LÁSZLÓNÉ Borsos Ilona városföldi lakos, 89 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019.január 16-án, 11.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, mély gyászunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy CSÖRÖGI GYULA kecskeméti lakos, 88 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 15-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.

"Ha emlegettek köztetek leszek De fáj ha látom könnyetek Ha rám gondoltok mosolyogjatok Mert én már Istennél vagyok." Fájó szívvel emlékezünk. KÁRÁSZ ISTVÁN (1961-2016) ágasegyházi (volt bócsai lakos), halálának harmadik évfordulójára. Gyermekei , Felesége, Gyászoló Családja. "Drága szép emlékét szívünkben őrizzük''

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Édesanyám VÉN ANTALNÉ Tóth Jolán kecskeméti, korábban kalocsai lakos, 89 éves korában, 2019. január 7-én elhunyt. Temetése 2019. január 15-én, 14.00 órakor lesz a kalocsai temetőben a református egyház szertartása szerint. Gyászolja: leánya, és szerető rokonai.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSÁK LAJOSNÉ Tóth Erzsébet helvéciai lakos, 100. életévében elhunyt. Temetése 2019. január 14-én, 14.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Az Ő szíve pihen, a mienk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik." Szomorú szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapánk HAJAGOS-KISS FERENC hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, életének 70. évében elhunyt. Temetése 2019. január 17-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Meghalni oly korán miért siettél, mikor úgy szerettünk, s te is úgy szerettél." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALLA JÓZSEF (Jumbo) kecskeméti lakos, életének 71. évében elhunyt. Temetése 2019. január 14-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik mély gyászunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik BENCSIK ISTVÁNNÉ Oláh Jusztina temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Lelked remélem békére talált, S Te már a mennyből vigyázol majd Ránk! Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön-örökké emlékezünk!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSORBA ANTAL kecskeméti lakos, 81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 15-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Pihenj Te drága szív, megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JÁNOSY MÁRTONNÉ Kokovai Mária lakiteleki lakos, 87 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Utolsó útjára 2019. január 14-én, 13.00 órakor kísérjük a lakiteleki Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te aki mindig mellettünk voltál, örökre elmentél. Szereteted a szívünkben örökké él." Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSINGER ISTVÁNNÉ Sánta Eszter életének 82. évében hosszú, súlyos betegség után, 2019. január 6-án, örökre itt hagyott bennünket. Felejthetetlen szerettünket a kecskeméti Köztemetőben 2019. január 15-én, 13.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik fájdalmunkban osztozva, drága szerettünk MOLNÁR JÓZSEFNÉ Törőcsik Gabriella temetésén velünk voltak, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Gyászoló Férje és Fiai.

Fájó szívvel tudatom, hogy Édesapám BODRI LÁSZLÓ 96 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 14-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Szívemben örökké élni fog. Lánya

"Annyira akartam élni, betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KŐRÖSI LAJOSNÉ Loboda Éva orgoványi lakos, 60 éves korában, 2019. január 4-én rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. január 14-én, 14.00 órakor lesz az orgoványi római katolikus temetőben. A temetés után gyászmisét mondatunk 15.00 órakor az orgoványi katolikus templomban. A gyászoló család.

"Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad, belőlem néhány pillanat." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagypapánk, dédikénk KOVÁCS PÁL életének 83. évében, rövid, súlyos betegség után elhunyt. Mindazok számára, akik szeretnének búcsúzni Tőle temetése 2019. január 11-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, Csendben és szerényen, Drága lelked nyugodjon békében!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy BENCSIK ISTVÁNNÉ Oláh Jusztina ballószögi lakos, 89 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, 15.00 órakor lesz a ballószögi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy BORBÉLY KÁROLYNÉ Magonyi Erzsébet kecskeméti lakos, 68 éves korában, 2018. december 25-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Református Temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló férje, fia, menye és unokái.