Fémlapot és csavarokat találtak egy krokodil gyomrában

A sósvízi krokodil egy másik állattal folytatott küzdelem után pusztult el az Ausztrália északkeleti részén, a Nagy Korallzátonyhoz közel fekvő Kooranga Krokodilfarmon. Halála pontos okának felderítése céljából

az állatot felboncolták, és a csontok rögzítésére használt 10 centiméteres fémlapon kívül hat darab fémcsavart is felfedeztek a gyomrában.

A surgical plate was discovered inside 'MJ' the saltwater crocodile in Queensland. #7NEWS https://t.co/KRqRFqgVIN

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) July 31, 2019