Érzékenyítő tréningre küldik a város fehér lakóit (videó)

A V4NA Hírügynökség arról ír, hogy Seattle az egyik központja lett a szélsőséges Black Lives Matter tüntetéseknek, hiszen itt jött létre a híres-hírhedt autonóm zóna, a CHOP is. Most a város azzal állt elő, hogy tréningeket fognak tartani a fehér bőrű munkavállalóknak a fehérségről és a faji felsőbbrendűségről – számol be róla a Post Millennial.

Mint kiderült, a programban úgynevezett „sokszínűségi trénerek” fogják majd okítani a fehér embereket – többek között arról, hogy az individualizmus a faji elnyomás tudatalatti jele. A fehér bőrű dolgozó ráadásul egy felettébb ördögi körbe is belekeveredik: ha ugyanis túl sokat beszél, az már tehernek vagy atyáskodásnak számít – közben viszont, ha meg túl keveset beszél, akkor hallgat, és a tüntetések egyik jelmondata is az volt, hogy a hallgatás erőszaknak minősül.

Sometimes both sides of the coin are "oppression."

Are white employees speaking too much? That's probably the internalized racial superiority of "imposition" or "paternalism."

Are white employees speaking too little? That's oppression, too, because "silence" is "violence."

— Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020