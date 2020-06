Egyesek szerint a sakk is rasszista játéknak számít

"Addig vagy boldog, míg van ki szeret, Aki a bajban megfogja a kezed, S hogy mily fontos is volt neked, Csak akkor tudod, ha már nincs veled." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKASINSZKY ISTVÁNNÉ Varga Margit kecskeméti lakos, 88 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 29-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. BACSA FERENC hetényegyházi lakos, 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. június 30-án, 15.00 órakor lesz a hetényegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Vissza adom Uram bő ajándékodat Most, hogy végig jártam földi utamat. Szívetek ne fájjon soha érettem, Boldog voltam nagyon, míg köztetek éltem." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LACZKÓ JÓZSEF lajosmizsei lakos, életének 87. évében elhunyt. Drága halottunk hamvait 2020. június 26-án, 13.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a lajosmizsei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek és fájdalmunban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁNDOR FERENCNÉ Benda Ilona helvéciai lakos, 94 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. június 26-án, 13.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy ZELENKA IGNÁC JÓZSEF kecskeméti (volt nyárlőrinci) lakos, 100 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 24-én, 10.00 órakor lesz a nyárlőrinci Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Minden külön értesítés helyett. Ezúton megköszönjük a temetésen való részvételt. A gyászoló család.

Fájdalommal tudatjuk, hogy MÁTRAI LÁSZLÓ gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök, munkavédelmi igazságügyi szakértő 2020. június 15-én, életének 88. évében elhunyt. Hamvait 2020. június 30-án, 9.45 órakor a kecskeméti Köztemetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család.

"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RITTGASZER LÁSZLÓ ágasegyházi lakos, 58 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 24-én, 15.00 órakor lesz az ágasegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom mindazon rokonokkal, ismerősökkel, volt munkatársakkal, hogy szeretett Édesanyám özv. KIS JÁNOSNÉ Mészáros Mária kecskeméti lakos, életének 87. évében, türelemmel viselt, hosszú súlyos betegség után 2020. június 15-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 29-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Emléke szívemben örökké él! A gyászoló fia.

"Ha nem fújod el, maguktól is elalszanak a gyertyák. A tegnap elmúlt, a holnapot talán meg se tartják. Ha lépned kell, azt úgy is érzed itt benn. Mire vársz még? Ma történik minden." (The Grenma) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy ERDŐS LÁSZLÓ Via Nouve Bt. cégvezetője kecskeméti lakos, 59 éves korában, 2020. június 14-én elhunyt. Temetése 2020. június 23-án, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIRKÓ ANDRÁS életének 58. évében elhunyt. Temetése 2020. június 27-én, 13.00 órakor lesz a ságújfalui temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.

"Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk, soha de soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled." Fájó szívvel emlékezünk VARGA JÁNOS halála 2. évfordulójára. Gyászoló szeretteid.

"Az élet hosszú vagy rövid, mit számít, öröklét ha vár; lent búcsúzunk, de fent megint találkozunk, hol nincs halál." Emily Bronte Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALÁZS ÁRPÁD volt kelebiai lakos, 91 éves korában Isten akaratában megnyugodva elhunyt. Temetése 2020. június 22-én, 11.00 órakor az Egerben a Hatvani temetőben lesz. Gyászoló felesége és családja. Távirat cím: 3300 Eger, Szépasszonyvölgy utca 30.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÍRÓ SÁNDOR volt Fémmunkás dolgozó kecskeméti lakos, 82 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 22-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KÁSA JÓZSEF vízvezeték szerelő életének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 19-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat utolsó útjára elkísérik. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.

"Küzdöttél, de már nem lehet a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek." (Tóth Árpád) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. ÉDES ISTVÁN 2020. május 31-én, életének 97. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2020. június 19-én, 13.00 órakor Apc (Heves megye) Községi ravatalozójában veszünk végső búcsút, a római katolikus egyház szertartása szerint. Drága emléke szívünkben örökké él! Táviratcím: Dr. Édes István, 4032 Debrecen, Szikes u. 4/2.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SOMFAI ANDRÁSNÉ Kárpáti Eszter nyugalmazott tanítónő kiskunfélegyházi lakos, életének 95. évében eltávozott közülünk. Temetésére 2020. június 4-én szűk családi körben került sor Kiskunfélegyházán, az Alsó temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak akik fájdalmunkban együtt éreznek velünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÓCSAI JÓZSEF orgoványi lakos, 82 éves korában, hosszú szenvedés után, 2020. június 10-én elhunyt. Temetése 2020. június 18-án, 14.00 órakor lesz az orgoványi katolikus temetőben református szertartás szerint. A gyászoló család.

"Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat az élők érzik." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAJNÓCZI ZSOLT kerekegyházi lakos, 55 éves korában elhunyt.Temetése 2020. június 19-én, 11.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TURCSÁNYI KÁROLYNÉ Tuba Lídia fülöpházi lakos, 77 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 17-én, 11.00 órakor lesz a fülöpházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

A család volt célja mindig életednek. Értünk dolgoztál, nyújtottál segítő kezet. Életed példája ad erőt nekünk. Lélekben Veled örökké együtt leszünk. Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk és barátunk id. CZÉGÁNY BÉLA szakoktató áldásos életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2020. június 18-án, 15.00 órakor kísérjük nyughelyére a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.