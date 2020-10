Egy 15 évesen meghalt fiú lehet az első Y-generációs szent

Carlo Acutist a napokban avatták boldoggá Szent Ferenc városában, az olaszországi Assisiben.

Egy tizenöt éves korában meghalt, hitét az interneten terjesztő olasz fiú lehet a katolikus egyház első úgynevezett Y-generációs – azaz nagyjából 1980 és 1995 között született – szentje. Carlo Acutis 2006-ban hunyt el leukémiában, de már korábban is az „internet patronáló szentjeként” tartották számon – olvasható Mártonffy Attila cikkében a Magyar Nemzet oldalán.

Szombaton Assisiben, a Szent Ferenc-bazilikában avatták boldoggá, s így már csak egy lépés választja el a szentté avatástól – ezzel ő lehet a legfiatalabb a sorban.

A jótékonysági tevékenységéért széles körben dicsért tinédzsert – aki több csodát is rögzített online, továbbá honlapokat üzemeltetett katolikus szervezetek számára – el is indították ezen az ösvényen, miután a Vatikán hivatalosan is elismerte, hogy a fiú a csodával határos módon megmentette egy másik fiú életét.

Az egyház szerint Carlo az égiek segítségével, imáival közreműködött egy súlyos és ritka betegségben szenvedő brazíliai fiú gyógyulásában.

„Carlo az interneten terjesztette az evangéliumot, s azon igyekezett, hogy a lehető legtöbb embert elérje” – hangoztatta Agostino Vallini bíboros a boldoggá avatási ceremónián. Ahhoz azonban, hogy Acutis szentté válhasson, a Szentszéknek igazolnia kell a fiú egy második csodatételét is. Ezt a követelményt azonban Ferenc pápa felfüggesztette, mondván, elegendő a korábban előidézett csodák sorozata.

Carlo Acutis 1991-ben született Londonban, olasz szülők gyermekeként. A család nem sokkal később Milánóba költözött, a fiú élete nagy részét ott is töltötte. – Megvolt benne a természetes elrendeltetés a szent dolgok iránt – nyilatkozta édesanyja, Antonia Salzano nemrégiben a Corriere della Sera című olasz lapnak. Teljesen normális kisfiú volt, gyakran viccelődött, és megnevettette osztálytársait és tanárait. Szeretett focizni, videójátékot játszani, ráadásul édesszájú is volt – nem tudott nemet mondani a Nutellára vagy a fagylaltra. El is hízott rendesen, s ekkor döbbent rá, hogy erős önuralomra van szüksége. Ez volt az első komoly csatája a szenvedéllyel szemben, ami megtanította, hogy előbb a kis dolgok legyőzésével kell kezdeni.

„Mit ér, ha ezer csatát is nyerünk, de nem tudunk uralkodni saját szenvedélyünkön?”

– szokta volt mondogatni.

A tizenéves Carlo nagy vonzalmat érzett a számítógépek iránt, s autodidakta módon megtanult programozni is – emlékeztet a BBC az édesanya visszaemlékezése alapján. A fiú azonban nem csevegésre és játékra használta a komputert, hanem gondozta a helyi katolikus közösségek honlapjait, és saját maga is létrehozott néhányat. Felismerte a technológia veszélyeit is, erre utalt Ferenc pápa, amikor tavaly szót ejtett a fiúról.

„Acutis látta, hogy sok, a többitől különbözni akaró fiatal ember valójában oda jut, ahová a többi: az előttük lévő fejlett elektronikai eszközök kényszerfogyasztóvá és zaklatottá teszik őket”

– figyelmeztetett a katolikus egyházfő.

A tinédzser jótékonysági munkát is végzett, és a saját pénzével segítette a hátrányos helyzetűeket a környezetében; önkéntes munkát is vállalt egy milánói szükségkonyhán. „Megtakarított pénzéből hálózsákokat vásárolt a hajléktalanoknak, este pedig meleg italt vitt nekik” – mesélte édesanyja a Katolikus Hírügynökségnek.