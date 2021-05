Dinószoborból került elő egy férfi holtteste

A hatóságot szombaton értesítették, miután egy apa és fia furcsa szagot érzett egy dinoszaurusz papírmasé figurája körül, mely Barcelona egy külvárosa, Santa Coloma de Gramenetben állt – írta a BBC hírportálja.

A rendőrség azt mondta, a férfi eltűnését családja jelentette be, bűntényre nem gyanakszanak.

Három tűzoltócsapatot hívtak a helyszínre, miután a holttestet felfedezték. A szakemberek felvágták a szobrot, hogy kiemeljék a férfi maradványait.

