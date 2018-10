Csaknem 151 millió forintot fizettek egy üveg Romanée-Conti vörösborért

Borért soha ekkora összeget nem fizettek árverésen – közölte az aukciósház.

A francia vörösbor leütési ára járulékokkal és adókkal együtt tizenhétszerese az aukciósház szakértői által becsült 32 ezer dolláros árnak.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg

— Sotheby's (@Sothebys) October 13, 2018