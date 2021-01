Ciklonokat neveznének el migránsokról Németországban

Bevett szokás, hogy bizonyos éghajlati jelenségeknek, mint például a hurrikánoknak neveket adnak az szakemberek, azonban a sokféleség elősegítése érdekében Németországban bevándorló hátterű neveket viselnek majd a ciklonok.

Kampány indult Németországban annak érdekében, hogy bizonyos éghajlati jelenségeket bevándorló eredetű nevekkel lássanak el. A kampány mögött a New German Media Makers (Neuen deutschen Medienmacher*innen) nevű szervezet áll – írja a V4NA.

„Bevándorló országban élünk. Ennek ellenére a hőmérsékleti csúcsoknak és mélypontoknak szinte mindig csak olyan neveik vannak, mint Gisela vagy Helmut. Ideje ezt megváltoztatni”

– olvasható a kezdeményezés honlapján.

Hozzáteszik: a németeket Ahmetnek, Chanának, Khuê-nak és Romaninak is hívják.

Wir kapern das Wetter und hören nicht auf Wirbel zu machen, bis bei allen ankommt: unsere Gesellschaft ist #divers!

Németországban nagyjából bárki elnevezhet egy ciklont vagy anticiklont 240–360 euró ellenében. A pénzt a Berlini Szabadegyetem Meteorológiai Intézetének (Free University of Berlins Institute of Meteorology) kell befizetni. Az összegből hallgatói projekteket finanszíroznak, és a nevek a hivatalos időjárás-jelentésekbe is bekerülnek.

Ezekben a kezdeményezés révén tizennégy név szerepel majd 2021-ben. Idén Németország időjárási eseményei arab és török ​​eredetű neveket kapnak, mint például Ahmet, Cemal és Jussuf, valamint Bozena, Bartosz, Irek, Dragica, Goran és Chana, amelyek lengyel, délszláv és héber eredetűek.

A kezdeményezést a német bevándorlásügyi hivatal is üdvözölte.

„Ahmet vagy Alex, a lényeg az időjárás jelentés! 2021-ben ez is olyan változatos lesz, mint a társadalmunk – ami egy jó dolog”

– írták a Twitteren.

Az időjárási jelenségek elnevezése azonban úgy tűnik nem lesz elég. A kezdeményezés honlapján arról is értekeznek, hogy a bevándorló elnevezések csak szimbolikusak, fontosabb, hogy a társadalom sokszínűsége mindenütt látható legyen. Szerintük ehhez szükség van a médiára is. Éppen ezért azt javasolják, hogy 2030-ra a médiában dolgozók 30 százaléka legyen bevándorló hátterű.

A célokat több migránspárti szervezet is támogatja, azonban

a támogatók listájában feltűnik egy olyan szervezet is, amely a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok kifizetési listáján is szerepel.

Az Each One Teach One nevű szervezet 2018-ban 356 ezer dollárt kapott Soroséktól.

