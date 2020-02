A környezet nevében tönkretették a Cambridge-i Egyetem pázsitját (videó)

A V4NA Hírügynökség adta hírül, hogy egy maroknyi aktivista az Extinction Rebellion anarchista szervezet színeiben

Ez látható a videón, ami bejárta a közösségi médiát, miután

Sokan meg is kérdőjelezték, hogy hogy lehet a zöldítés nevében zöldet pusztítani, de a kérdésre a szervezet skót ága szolgált válasszal: „A szépen gondozott pázsit, csak zöld sivatag”. A szervezet ugyanakkor azzal indokolta akcióját, hogy állításuk szerint az egyetem olajcégeket támogatott.

Only fellows allowed on the grass!’ @xr_cambridge pic.twitter.com/wBjAH8nJ93

Nem ez volt az első megkérdőjelezhető megmozdulása a szervezetnek, hiszen

Ez azért érdekes, mert a Surrey Egyetem kutatása szerint, már a jelzőlámpák forgalomlassító hatása is növeli a gépjárművek károsanyag kibocsátását. Ezen védjegy-akciójukat szintén megismételték Cambridgeben, amivel nem csak a forgalmat, de

A rendőrség Twitter-oldalán közzétette az úttorlasz tényét, de óriási kritikaáradatot is kapott, amiért nem számolta fel azt, ahogy a törvény előírná.

Szintén komikus jelenet volt, amikor tavaly októberben, az XR aktivisták megállították a londoni metrót, hogy tiltakozzanak a szén-dioxid kibocsátása miatt, úgy, hogy felmásztak a tetejére. Miután a munkába siető tömeg lerángatta őket a szerelvényről egy nő meg is kérdezte tőlük, hogy „Tényleg ilyen ostobák vagytok?”, majd rámutatott, hogy a metró elektromos, ami belefolytotta a szót az addig kiabáló aktivistákba és értetlenül álltak a kijelentés előtt.

Shocking moment angry commuters drag two #ExtinctionRebellion protestors off the top of a train in Canning Town and attack them. pic.twitter.com/EZAMa9tT2t

— Mahatir Pasha (@mahatir_pasha) October 17, 2019