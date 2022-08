Az idén harmadik alkalommal megrendezett programsorozat elérte célját: felrázta és bevonta a tudományág népszerűsítésébe a hazai csillagász közösséget, amatőr csillagászok „születtek” és találtak egymásra, továbbá sok-sok gyerek és felnőtt látogató ezután másként tekint az égboltra. Közel 15 ezer ember vett részt a rendezvényen augusztus 5. és 14. között.

Egy látogató kémleli az eget az Egy Hét a Csillagok alatt programsorozat nyitóeseményén

Forrás: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Csoda a könyvtár mellett

A gyakorta borult időjárás miatt több eseményt is le kellett mondani, de a tervezett 180 programból 150 sikeresen megvalósult. Mindezeken átlagosan 70-80 látogató vett részt, egy csoport bemutatója 50-60 fővel üzemelt.

"Volt néhány kimagasló est is, Szegeden például közel 500 látogatónak nyújtottunk programot. Ez az idei rekord" - árulta el Dr. Barna Barnabás, a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, a program egyik alapító-szervezője.

Várakozáson felül teljesített a szentesi könyvtár programja is 300 érdeklődővel, akik az intézmény melletti téren kémlelték az eget.

Az idei rendezvény is bővelkedett a különleges mozzanatokban, jelenetekben, már az is sokat elárul a rendezvény fogadtatásáról, hogy minden jelentősebb országos és helyi médium hírt adott róla és még az utolsó órákban is jelentkeztek új eseményszervezők.

A fővárosban és környékén a Magyar Csillagászati Egyesület Polaris Csillagvizsgálójának teltházas estéi mellett volt pesti járdacsillagászat, közösségi hullócsillagles és távcsövezés a Normafán, valamint bemutatók Szentendrén, Gyálon és Fóton.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban hazánk egyik legnagyobb bemutató távcsövén keresztül is kémlelhették az égboltot az érdeklődők

Fotós: Tuba Zoltán

Augusztus 12-én, péntek este a Svábhegyi Csillagvizsgáló is különleges programmal készült, ahol egyszerre 120 fő, 4 külön állomáson, térkép segítségével tájékozódva vehetett részt a programokon.

Nagyon nagy népszerűségnek örvendtek a csillaglegendák, és a tetőteraszon felállított távcsövek, amelyekkel a látogatók elkészíthették és hazavihették saját holdfotóikat.

Volt még ezen kívül Szaturnusz és Gyűrűs-köd kémlelés a Budapest kupola nagytávcsövén át, valamint valódi égből hullott meteoritokat is megfoghattak és közelről megvizsgálhattak a látogatók.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban készült holdfotó

Fotós: Tuba Zoltán

Félezren a csillagok alatt

Idén első alkalommal csatlakoztak határon túli észlelők is a kezdeményezéshez a Csallóközi Észlelők Baráti Körének, valamint a sárréti UMa Observatorynak köszönhetően.

Gyöngyöstarjánban Murányi Lajos nyugdíjas amatőrcsillagász minden este 50-60 érdeklődőnek mutatta meg a csillagok és a bolygók világát saját távcsövével. Dág közelében egy baráti társaság 70 látogatónak tartott bemutatót a Károly-hegyen, és még egy kóbor eb is társuk lett a kémlelésben.

Szentesen és a Bánki-tónál a közvilágítást is lekapcsolták a nagyobb élmény érdekében.

Hévízen a Pokróc Fesztivál keretében több mint háromszázan települtek ki a csillagos ég alá és a Vega Csillagászati Egyesület távcsövei mellé. A Bükki, Hortobágyi és Balaton-felvidéki Nemzeti Parkok éjszakai programjai is megteltek, a Zselici Csillagoségbolt Parkban pedig minden éjjel félszázan gyűltek össze közösségi hullócsillag-vadászatra.

Mai Péter és Vizi Péter amatőrcsillagászok Szentendrén tartanak bemutatót az érdeklődőknek



Jövőre még színesebb programok

A bemutatókat tartó csillagászok számos megindító jelenetről számoltak be:

Sokszor előfordult, hogy „alig lehetett elvonni” egy-egy látogatót a távcsőtől és nem ritkán fél éjszakán keresztül együtt maradt az alkalmi „csillagvizsgáló” társaság.

Nagyon népszerűek voltak a vegyes, nem pusztán csillagászati bemutatót tartalmazó - zenés, illetve könyvtárlátogatással vagy természetfigyeléssel egybekötött - programok, így a szervezők jövőre több hasonló eseményt szeretnének megvalósítani.

További csillagászati programokért látogasson el a Magyar Csillagászati Egyesület vagy a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapjára.