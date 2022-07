A hangyák többnyire ártalmatlanok, ám nem szívesen fogadjuk be otthonunkba őket. Bárhová befészkelik magukat, ahol állandó táplálékhoz juthatnak, így leggyakrabban a konyhában, kamrában találkozunk velük. Még akkor is, ha nem vet fel a kosz és rendszeresen takarítunk - írja a Lakáskultúra. Hogy megszabaduljunk tőlük, számos trükköt bevethetünk. Szerencsére már vegyszerek nélkül is hatékonyak lehetünk.

Friss menta

Egy nagy csokor menta a küszöb előtt megakadályozza, hogy a hangyák átlépjék az ajtót – gyűlölik ugyanis a fűszernövény szagát. Még tartósabb megoldás, ha a bejárathoz mentát ültetünk. A gyorsan bokrosodó növény más előnnyel is jár: finom teákat készíthetünk belőle, ízesíthetjük vele a limonádénkat, vacsoránkat.

Kréta

Biztassuk a gyerekeket kreatív alkotásra a betonon: még a kréta is hatékony megoldás hangyák ellen! Egy-egy határozott csík a ház körül elég, hogy a hangyák ne lépjék át a „határvonalat”. A krétában található anyagok érzéketlenné teszi a csápjaikat, így a hangyák elkerülik – hasonló hatást érhetünk el a babahintőporral is. Ha ezt a megoldást választjuk, időnként frissíteni kell a határokat.

Ecet

Az ecet éles szagát nehezen viselik a hangyák – ha ezzel mi is így vagyunk, egy kis vízzel, citrommal hígítsuk és úgy fújjuk a hangyák megjelenési helyeire, a repedésekre. Mivel az erős aroma hamar elillan, ezért viszonylag gyakran kell újra fújnunk belőle.

A többi természetes tipp ide kattintva olvasható.

Fotó: illusztráció