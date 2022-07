Közleményükben kiemelték: a csalások ellen a leghatásosabb ellenszer, ha a vásárlók a tűzifa vásárlás előtt tájékozódnak és ismerik az intő jeleket. Ebben számottevő segítséget nyújt a Nébih Tűzifát Okosan hirdetéskeresője és folyamatosan bővülő tematikus információs oldala.

A hazai erdőkből és egyéb fás területekről évente több millió köbméter tűzifa kerül forgalomba. Míg az erdőgazdálkodók és a földhasználók a növekvő igények kiszolgálásán dolgoznak, addig a Nébih EUTR ellenőrei nyomon követik a faanyag mozgását, ellenőrzik a fatermékek forgalomba hozatalát, feldolgozását és kereskedelmét, mert csak jogszerű kitermeléssel biztosítható hosszú távon a lakossági igények kielégítése - mutattak rá.

Arra is kitértek, hogy a Nébih-ellenőrök az elmúlt négy évben csaknem 240 kamionnyi illegálisan forgalomba hozott fát koboztak el. Rendszeresen töröltetnek jogszerűtlen tűzifa hirdetéseket, de egyre szorosabban összedolgoznak a portálok üzemeltetőivel is, hogy a csalókat már a hirdetés feladása előtt kiszűrjék. A hatósági ellenőrzések és megelőző intézkedések mellett fontos, hogy maguk a vásárlók is megfelelően felkészültek legyenek a tűzifa rendelés előtt, amelyhez minden szükséges információt megtalálnak a Nébih honlapján - hívták fel a figyelmet.

Az AM és a Nébih szerint a legfontosabb, hogy a vevők ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljanak, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít, a Nébihnél regisztrálta tevékenységét, így EUTR technikai azonosító számmal rendelkezik. Kiemelték, hogy a telephellyel, nyitvatartási idővel működő kereskedők megbízhatóbbak a csak tűzifa közvetítéssel foglalkozókkal szemben.

Mint írták, ha hirdetés alapján vásárol valaki, ellenőrizze, szerepel-e benne az EUTR azonosító. E nélkül érdemes inkább más eladót keresni. Ha van EUTR azonosító, fontos ellenőrizni a számot a Nébih honlapján.

A vevőknek azt javasolják, ellenőrizze a telefonszámot a Nébih feketelistáján, tűzifát csak szállítójeggyel vegyen át, lerakodás előtt alaposan nézze meg a kiszállított fát, soha ne utaljon előre pénzt, főleg ismeretlen hirdetőknek.

Felhívják a vevő figyelmét arra, hogy legyenek nagyon óvatosak, ha a hirdető regisztrált székhelyétől távol vagy az ország egész területére vállal szállítást. A magas fajlagos szállítási költség mellett ugyanis nem éri meg kisebb mennyiséget messze vinni.

A szakemberek arra kérik a vásárlókat, hogy előre lehetőség szerint csak telephelyen, a kereskedő, erdőgazdálkodó pénztárában fizessenek. Ismeretlen szállítónál csak díjbekérő alapján, az EUTR számhoz tartozó névre utaljanak. Ha tehetik, inkább köbméterben mérve, térfogatra vegyenek tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget. Ha tömegre vásárol tűzifát valaki, figyeljen oda, hogy csak hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessen - hívják fel a figyelmet.

A szakemberek arra kérik a vásárlókat, hogy ha frissen kitermelt faanyagot vettek, igyekezzenek minél hamarabb felhasítani és fedett, szellős helyen tárolni. Ősszel és télen a faanyag már lassan szárad szabadtérben. Nem ideális, de megoldás lehet, ha a tüzelés előtt a felhasított faanyagot néhány hétig fűtött, rendszeresen szellőztetett helyen (például kazánházban) előszárítják - javasolja az AM és a Nébih.

Hangsúlyozzák, száraz fával akár 30 százalékot is lehet spórolni fűtéskor.

Mint írják, ha valaki úgy érzi vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett és az eladó nem hajlandó az egyeztetésre, őrizze meg az eladótól kapott bizonylatokat, és írja meg panaszát a Nébihnek.

A minisztérium és a hivatal azt tanácsolja az érintetteknek, hogy vásárlás előtt tájékozódjanak a Nébih tematikus oldalán, ahol a tájékoztatók mellett ellenőrizhetik a jogszerűtlen hirdetések adatait, a jogsértők listáját, valamint lekérdezhetik a választott kereskedő EUTR technikai azonosító számát - áll a közleményben.