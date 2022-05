A világtenger számos ritka élőlény hazája, amelyek között olyanok is akadnak , amiket emberi szem csak kivételes ritkasággal pillanthat meg. Túlzás nélkül állítható, hogy a Föld egyik legmérgezőbb állatcsoportjába tartozó kockamedúza-féle (amit a felfedezése óta csak most láttak másodszor) még a mondabeli fehér hollónál is ritkább élőlény – olvasható az Origo cikkében.

A Pápua Új-Guineán, Kavieng-ben működő Scuba Ventures búvárközpont légzőkészülékes búvárai aligha gondoltak arra, hogy egy extrém ritka randevú részesei lesznek a december végén végrehajtott merülésük alkalmával. A búvárok a felszíntől nagyjából 20-25 méteres mélységben fekvő zátonylejtő felett egy különleges formájú medúzára figyeltek fel, amelyről több fényképfelvételt és egy videót is készítettek.

Mint utóbb kiderült, a szerencsés búvárok a világtenger legritkább élőlényének tartott Chirodectes maculatus tudományos fajnevű kockamedúza-félével találkoztak.

A rendkívül ritka állatot ezt megelőzően mindössze csak egyszer, a Nagy Korallzátony külső peremén, Queensland északkeleti partjaitól körülbelül 43 kilométerre látták, 1997. május 2-án. Az addig teljesen ismeretlen medúzát a part, illetve a felszín közvetlen közelében fedezték fel az új fajt leíró biológusok, akik azt feltételezték, hogy a Justin trópusi ciklon sodorta ki a sekély vizekbe a furcsa csalánozót. Az 1997-ben felfedezett példány körülbelül csak fele akkora volt, mint ez a legutóbb észlelt egyed, amely akkora haranggal rendelkezik, mint egy futball-labda.

A medúzáknak sokkal több az emberi áldozatuk, mint a cápáknak

A csalánozók törzsének (Cnidaria) a medúzák (Medusozoa) alkotják az egyik altörzsét. A fosszilis bizonyítékok szerint ennek az ősi csoportnak az első képviselői már több mint félmilliárd éve a kambrium időszak tengereit is benépesítették. A mintegy 50 fajt magába foglaló kockamedúzák osztályába (Cubozoa) tartoznak a földi élővilág legmérgezőbb állatai, közéjük sorolható ez az extrém ritka medúzafaj is.

A kockamedúzák közül a Chironex felckeri tudományos fajnevet viselő, úgynevezett tengeri darázs számít a leghírhedtebbnek. Csípése miatt évente átlagosan 100 ember veszíti el az életét. Ehhez képest a sokkal nagyobb hírverést keltő cápatámadásoknak évente legfeljebb 5-10 halálos áldozatuk van.

A tengeri darázs elsősorban Ausztrália keleti partvidékén okoz szezonális problémákat, amikor ezek az apró, áttetsző, alig észrevehető, halálos kis méregzsákok nagyobb tömegben gyűlnek össze az egyes partszakaszokon.

Annak, akit megcsíp egy kockamedúza, sajnos nem sok esélye marad a túlélésre, mivel a toxinja rendkívül gyorsan felszívódik, sokkot és a légzőrendszeri bénulást okoz.

A tengeri darázsnál jóval nagyobb kockamedúzák is mind súlyosan mérgezőek, ezért valószínű, hogy a mindössze kétszer látott Chirodectes maculatus csípése is komoly veszélyt jelent.

Borítókép: Youtube