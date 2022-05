A dohányzóasztal mostoha sorsa: minden nappaliban áll egy, ám túl kevés időt fordítunk a kiválasztására, ha pedig stílusban passzol is a szoba berendezéséhez, akkor gyakran üresen áll, vagy mindenféle limlom, bögre, pohár, papír lerakóhelye. A Lakáskultúra segítségével végigvesszük, mit kell tennünk ahhoz, hogy ne csak a lakás stílusához illeszkedjen tökéletesen ez a fontos bútordarab, de a dekorációja is csodás legyen.

Ahhoz, hogy tökéletes dekorációt tervezzünk, sorra kell venni a dohányzóasztal pakolható felületeit. Sok olyan dohányzóasztal van, ami kettő vagy akár három különálló részből, akár asztalból áll. Érdemes átgondolni, mennyire szeretnénk túlzsúfolni a különböző felületeket. Nem feltétlenül kell mindenhová dekorációt pakolni.

A második kérdés az asztal anyaga. Ez nagyon fontos, mert vizuálisan ezzel kell majd játszanunk. Mindenféle anyagból készülnek ma már dohányzóasztalok, a betontól egészen az üvegig. A helyiség hangulata pedig az utolsó fontos elem, amit meg kell határoznunk, hiszen az nem üthet el a lakás, a szoba, illetve a bútorok stílusától.

Alapvető design elv, hogy a páratlan dolgok mindig jobb hatást keltenek, mint a párosok. Akárhány dekortárgyunk van, ezeket páratlanul helyezzük el a dohányzóasztalon is.

Nem elhanyagolható a funkció és az értelem sem. A tévé távirányítója vagy zsebkendő például nagy valószínűséggel kerül az asztalra. Ezek esetében fontos, hogy vizuálisan rendezetten helyezzük el őket. A kisebb darabokat dobozokba, kosarakba vagy bármilyen mutatós tárolóba is helyezhetjük. Nem árt, ha olyan tárgy is helyet kap az asztalon, ami önmagában is megállja a helyét dekorelemként. Ez jó, ha nagyobb, mint a többi tárgy, ugyanis ez kerekíti le a kollekciót. Ilyesmi lehet például egy gyertyatartó, szép album (coffee table book), kisebb szobor vagy bármilyen műtárgy.

Dohányzóasztal stílus szerint

A tradicionális dohányzóasztal esetében a dekor is legyen formális, különben elüt az asztal stílusától. Ideálisak a gyertyatartók, vázák (lehetőleg virágokkal), illetve díszes dobozok. Ha boho stílusban utazunk, ne spóroljunk a színekkel és a textúrákkal. Itt jöhetnek be a képbe a színes terítők, a természetes anyagú kosarak. Ebben a stílusban akár jó sok tárgyat is elhelyezhetünk a dohányzóasztalon. A skandináv stílus a maga minimalizmusával nem enged meg olyan sok dekorelemet. Ideális, ha csupán 3 darabot helyezünk el, amelyek magassága és textúrája különböző. Jó ötlet például egy magas váza, egy tál és valami, ami magasságban a kettő között van.

A kortárs, modern stílusban azt is megtehetjük, hogy csupán egy, az asztalhoz különösen illő tárgyat helyezünk rá. A nyers fa asztalra például bőven elég néhány apró váza, virág vagy egy cserepes növény. Ez persze kevésbé mutat jól egy beton asztalon. Arra inkább illik egy szép nagy tál, lehetőleg kontrasztos anyagból. A nagyon fényes üvegasztalokon, amelyek a modern enteriőrökbe illenek a leginkább, érdemes melegebb érzetet keltő dekortárgyakkal próbálkozni. Ilyen a cserép, a fonott természetes anyagok, de például a könyvek is.

Ahhoz, hogy a végeredmény tökéletes legyen, kísérleteznünk kell.

Nem árt, ha időnként átrendezzük az asztalt, egy-egy tárgyat elveszünk, kicserélünk vagy akár csak elfordítunk és megnézzük, hogy úgy jobban hat-e az esztétikai érzékünkre.

