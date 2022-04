Magyar fejlesztésű PET-MRI képalkotó berendezés segíti a transzlációs medicina kutatásokat a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine, HCEMM) projekt részeként.

A Semmelweis Egyetem és a Mediso Kft. együttműködésében egy óriásfelbontású, nagy pontosságú PET-MRI képalkotó berendezés a kisállatok kísérleti klinikai vizsgálatát teszi lehetővé a következő három évben.

A 400 millió forint értékű orvostechnikai eszközzel a hazai és nemzetközi kutatócsoportok rendkívül pontosan követhetik nyomon a kisállatokon folytatott kezelések hatékonyságát, ezzel segítve a humánterápiák sikerét.

A berendezést, amelyet a Semmelweis Egyetemen (SE) működő HCEMM In Vivo Képalkotó Műszerközpontban üzemeltek be, a HCEMM több mint 80, valamint az SE több mint 1000 kutatója használhatja napi munkája során.

A HCEMM-projekt közleményében azt írta, a Semmelweis Egyetem egy európai szintű, csúcstechnológiával felszerelt molekuláris képalkotó laboratórium létrehozását, valamint a betegdiagnosztikát és betegterápiát is érintő, a daganatos és agyi betegségek kezelését lehetővé tévő kutatások folytatását tűzte ki célul. Ennek érdekében 2009-ben ipari-egyetemi együttműködést hozott létre a magyar tulajdonban lévő, biotechnológiai és orvostechnológiai eszközöket gyártó Mediso Kft.-vel.



Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)