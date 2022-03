Ázsiából származó, tenyérnagyságú pókok milliói árasztották el az amerikai Georgia államot, és hamarosan megszállhatják az ország teljes keleti partvidékét is – írja a Live Science tudományos portál.



A Nephila clavata névre keresztelt invazív faj annak köszönheti a sikerét, hogy nagyon jól tűri a hideget - állapították meg kutatók, akik felfedezésüket a Physiological Entomology című tudományos folyóirat legutóbbi számában közölték - írja az Origo.



A tanulmány szerint az idegen pókfaj képviselői 2021 szeptemberében jelentek meg először nagyobb számban Georgia északi területein. Terjedésüket ellenálló képességükön túl az is segíti, hogy hálóból készült „ejtőernyőikkel" és a szél segítségével 161 kilométeres távot is képesek megtenni.



A Nephila clavata hajószállítmányokkal érkezett az amerikai kontinensre 2014-ben. Egyedszámuk azóta folyamatosan nő, a populációjuk mérete azonban tavaly ősszel ugrott meg drasztikusan. A faj gyakori Kínában, Japánban és Koreában. Köznapi nevét (Joro pók) egy japán szellemről kapta, ami a legenda szerint gyönyörű nőnek álcázza magát.



A Nephila clavata külseje valóban feltűnő, a potroh felső részét és lábait fekete-sárga sávok díszítik, alsó felén pedig jellegzetes piros folt figyelhető meg. Egy laikus számára meglehetősen riasztónak tűnik, szerencsére azonban egyáltalán nem veszélyes; csípése gyenge, sokszor nem is tudja átütni a bőrt, mérge pedig nem jelent veszélyt sem az emberre, sem a háziállatokra.



A kutatók várakozása szerint a Joro pók a közeljövőben egyre nagyobb területeket fog meghódítani. Jó hír, hogy a pókfaj nem szorítja ki őshonos rokonait, sőt, még hasznot is hozhat az embereknek: hatékonyan képes csökkenteni a szúnyogok, legyek és más, veszélyes invazív fajok állományát.