Állításuk szerint a Dél-afrikai Köztársaság 359 tigrist exportált 2011 és 2020 között, közülük 225-öt állatkerteknek adtak el. Az exportált mennyiség csaknem egytizedét teszi ki a világon vadon élő tigrispopulációnak. A tigris nem őshonos Afrikában, ezért nem élvezi a törvény védelmét sem. Nincs semmiféle adat sem arról, hogy hány ilyen nagymacska élhet a kontinens déli részén fekvő országban.

Dél-Afrikában legálisan lehet oroszlánokat tenyészteni vadászati célból, és azért is, hogy csontjukat Ázsiába exportálják. A Négy Mancs szerint az oroszlánszaporítás mintájára az elmúlt években elterjedt a hasonló célból történő tigrisszaporítás is, ami veszélyt jelenthet az amúgy is kihalás fenyegette fajra.

A szervezet azt szeretné, ha a Dél-afrikai Köztársaság felhagyna az összes nagymacskaféle kereskedelmi célú tenyésztésével, mivel azok populációja részben az ázsiai üzlet miatt hanyatlik.

– Azt kérjük Dél-Afrikától, hogy ne támogassa többé ezt a kereskedelmet, legyen a vadvilág védelmezője, ne pedig egy hanyatló fajjal való üzletelés fenntartója – mondta Kieran Harkin.

A szakértő szerint a nagymacskák testrészeinek legnagyobb exportőreként Dél-Afrika megkerüli azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyek tiltják a tigrisek tenyésztését a testrészeikért.

Borítókép: Nőstény bengáli tigris (Panthera tigris tigris) egy magánrezervátumban Dél-Afrikában / Biosphoto via AFP / Sylvain Cordier