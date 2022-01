A kampány eredményeiről és a beérkezett adományok felhasználási tervéről Lehel László, a Segélyszervezet elnök-igazgatója és Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató számolnak be a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján. Az eseményen jelen lesz Pálinkás Zsolt, a szeretet.éhség. kampányhoz 2021-ben is csatlakozó Tesco vezérigazgatója, aki Magyarország legnagyobb adománygyűjtő csapatának eredményeiről számol be.

Az Ökumenikus Segélyszervezet ez alkalommal kíván köszönetet mondani az adományozóknak, akik az adventi időszakban csatlakoztak támogatóként a célkitűzéseihez.

A sajtótájékoztató időpontja, helyszíne:

2022. február 2., szerda 13.00 óra, az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Koordinációs és Önkéntesképző Központja (Budapest-Budafok, 22. kerület, Kossuth Lajos u. 64.)

Borítókép: résztvevők az Ökumenikus Segélyszervezet hagyományos novemberi mézeskalácsszív-díszítő rendezvényén Budapesten, a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában 2021. november 17-én. Ezen a napon kezdődött meg az Ökumenikus Segélyszervezet tavalyi szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtés elnevezésű akciója (Koszticsák Szilárd/MTI)