A pandémia megelőzése érdekében ezért döntő fontosságú az oltások felvétele, a folyamatos vércukorszintmérés és a megfelelő étkezés, megbetegedés esetén pedig a testsúly és a testhőmérséklet folyamatos mérése, az optimális hidratáltság és a szokásos inzulinkezelés alkalmazása ajánlott.

A koronavírus-járvány harmadik hullámát követően a Magyar Diabetes Társaság (MDT) többoldalas útmutatót állított össze, amelyben a fertőzés kockázatának csökkentését, illetve a koronavírussal fertőzött cukorbetegek teendőit foglalja össze.

A tájékoztatóban elsőként rögzítik: a koronavírus-fertőzés különösen nagy veszélyt jelent a cukorbetegekre, mivel a diabéteszes betegek esetében a fertőzés lefolyása súlyosabb és az elhalálozás is gyakrabban fordul elő, főleg azokban az esetekben, ahol a diabétesz kezelése nem volt sikeres.

Ráadásul már az is egyértelművé vált, hogy több, korábban nem ismert cukorbetegség klinikai megjelenése vagy az egyensúlyban lévő diabétesz felborulása mögött is a Covid–19 áll

– mutatnak rá.

Az útmutatóban kiemelik: habár Magyarországon elérhetők a diabétesz kezelésének legmodernebb gyógyszerei, minden cukorbetegnél döntő jelentőségű a védőoltások felvétele, ugyanakkor a fertőzés megelőzéséhez a távolságtartás, a maszkhasználat és a gyakori kézmosás is kiemelten fontos. Ezenfelül elsősorban a folyamatos vércukorszint-ellenőrzésre kell figyelni, az észlelt glükózértékeknek megfelelően pedig módosítani lehet az inzulinadagot és az étkezést is.

A tájékoztatóban továbbá azt javasolják, hogy a rendszeres testmozgásra, a megfelelő étkezésre, valamint az egyéb betegségekre is fokozott figyelmet kell fordítani. Ennek megfelelően pedig érdemes a különböző szűrővizsgálatokra, például tüdő-, vastagbél, méhnyak-, emlő- és prosztatarákszűrésre jelentkezni.

Az MDT tájékoztatása szerint

abban az esetben, ha a diabéteszes beteg fertőzötté válik, a legfontosabb szabály, hogy az inzulinkezelést soha nem szabad abbahagyni!

Négyóránként a vércukorszintet, továbbá minden reggel és este a testhőmérsékletet is mérni kell, mivel a láz a fertőzés jele lehet. Ezek mellett a betegnek a testsúlyát is naponta ellenőriznie kell, amely ha a normál étkezés mellett mérséklődik, az a magas vércukorszint egyik jele lehet. Hangsúlyozzák, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelnek szintén kulcsszerepe van a felépülésben, valamint a dehidratáció elkerüléséért is minél több energiamentes folyadékot kell fogyasztani. Megjegyzik, ha az elfogyasztott táplálék szénhidráttartalma ötven grammnál kevesebb, akkor szükségessé válhat a cukros üdítőitalok fogyasztása is, annak mennyiségére azonban fokozott figyelmet kell fordítani, nehogy a beteg vércukorszintje túlságosan megemelkedjen.

