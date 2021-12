200 doboznyi tartós élelmiszert indít útnak a következő napokban az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontja. Az ünnepi adománycsomagok összeállítását és családokhoz való eljuttatását a járványhelyzet miatt idén több kisebb szakaszban valósítják meg.

A szervezet Országos Segélyközpontjába a járványhelyzet óta évente dupla mennyiség, azaz mintegy 80 ezer kérés érkezik.

A szervezet egész éves segítségnyújtásának csupán töredéke a most útnak induló mennyiség.

Az élelmiszercsomagok összeállításába december 7-én Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó, Katus Attila sportaerobic világbajnok és Szuromi Tímea Masters világ- és Európa-bajnok súlyemelő is bekapcsolódott. Az első csomagot egy budapesti családhoz már el is vitték Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával.

Az ünnepi adománycsomagok Magyarország több pontjára, többgyermekes családokhoz, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz, létminimum alatt élőkhöz, krízishelyzetbe került családokhoz fognak megérkezni.

A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartós élelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerülnek ilyenkor, amelyeket a családok nem tudnak megengedni maguknak.

A segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtéséhez. A szervezet ünnepi segélyakcióit és egész éves rászorulókért végzett munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 250 forinttal lehet támogatni. Így 40 hívásból el is készülhet egy család ünnepi élelmiszercsomagja.

Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani, a szervezet honlapján tudja megtenni. Lehet segíteni továbbá átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is. A Tesco áruházakban december 24-ig 250 forintos adománykuponokat is lehet vásárolni a kasszáknál illetve online is. A nagyobb postákon pedig kihelyezett gyűjtődobozokban gyűjtik a pénzfelajánlásokat.

Kárpátalján és Erdélyben is segít az Ökumenikus Segélyszervezet

Adventi segélyakcióihoz kapcsolódóan a határon túli rászoruló családokra is gondol az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ünnep felé közeledve 581 rászoruló számára ad át élelmiszercsomagot a szervezet Kárpátalján. A rászorulók közül 50 család gyermekei a beregszászi központ foglalkozásait látogatják.

A tartalmas élelmiszercsomagokba többek között búzaliszt, étolaj, cukor, rizs, levestészta, borsókonzerv, fűszerpaprika, az ünnepi időszakra gondolva pedig csokoládé, nápolyi, gumicukor és további édesség is került.

A szervezet továbbá téli tüzelőanyaggal is támogatja a Beregszászon és környékén élő rászoruló családokat és az egyedül élő időseket. Összesen 185 háztartás számára érkezik a hideg időben különösen fontos segítség.

Erdélyben a Maros megyei Lazarénum Alapítvány intézményei és a látókörükben élő árvákat, időseket, illetve sokgyermekes családokat támogatja élelmiszerből álló és higiéniás csomagokkal az Ökumenikus Segélyszervezet. Az adományok jóvoltából 170 rászoruló család számára válik emlékezetessé az adventi készülődés időszaka.