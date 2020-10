Ez történt a héten a Megyék Csatája LoL tornáján

E heti összefoglalónkból megtudhatod, mi történt a héten a Megyék Csatája League of Legends Megyei Döntőin.

A Megyék Csatájának League of Legends megyei döntői a héten is okoztak izgalmas meglepetéseket. 14 csapat már kiharcolta a dicsőséges továbbjutást, megszerezve megyéjük egyedi fantázianevét, további 14 pedig búcsúzott a Megyék Csatája tornától. A hátralévő megyékre és ezáltal a csapatokra is még további kihívások várnak, így ők pár nap pihenő után érkeznek majd a képernyőre, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessenek a 700 ezer forintos összdíjazáshoz. Addig is nézzük meg mi történt ezen a héten.

A Megyék Csatájának League of Legends megyei döntői a héten is okoztak izgalmas meglepetéseket.14 csapat már kiharcolta a dicsőséges továbbjutást, megszerezve megyéjük egyedi fantázianevét, további 14 pedig búcsúzott a Megyék Csatája tornától. A hátralévő megyékre és ezáltal a csapatokra is még további kihívások várnak, így ők pár nap pihenő után érkeznek majd a képernyőre, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessenek a 700 ezer forintos összdíjazáshoz. Addig is nézzük meg mi történt ezen a héten.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE – SZM VS. KB (0 – 2)

A Szpálája Múnlája és a Kapcsold be! összecsapása mondhatni már a hőskiválasztás során eldőlt. Az Ezreal mellé választott Lulu, vagy éppen a rosszul időzített csapatharcok és az egyéni hibák megpecsételték az SZM sorsát. A Kapcsold be! csapata jól ütemezett csapatharcokkal könnyedén zárta két győzelemmel az összecsapást, bezsebelve a Komáromi Ezüst Vitézek fantázianevet is.

HEVES MEGYE – HVK VS. BND (2-0)

A Hívők és a Boys Next Door összecsapása hasonlóan rövidnek bizonyult, mint a Komárom-Esztergom megyeiek csatája. A veszélyes hősök átengedése, mint például a Nunu, nem volt túl kifizetődő a BND javára, így kiesőként távoztak a Megyék Csatájáról, a Hívők pedig magukénak tudhatják immár a Hevesi Gólyák nevet.

BARANYA MEGYE – IWNL VS. ML (2-1)

Az iwnl és a MemeLords összecsapása egy újabb három mérkőzéses szériát hozott el a nézők és a játékosok számára egyaránt. Az elején egyoldalúan induló összecsapást hamar kiegyenlítették a játékosok, majd egy rövid harmadik mérkőzésen az iwnl csapata pontot tett rendezetlen ügyeik végére. Itt született meg a Megyék Csatájának legelső pentakillje is, melyet a Baranyai Bástyák címmel együtt viselhetnek büszkén.

SOMOGY MEGYE – HF VS. OKT (2-0)

A Hollow Force és az OKTAT összecsapásán az utóbbi átengedte a megszokott, helyenként túl erős választásokat a HF számára, ez pedig hamar pecsétet nyomott az első mérkőzésük sorsára. Az első vereséget követően azonban már nem tudtak talpra állni, így 2-0-ra kikapott az OKTAT csapata, átadva ezzel a Hollow Force számára a győzelmet és a Somogyi Sasok címet egyaránt.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE – KF VS SB (0-2)

A Kólafogottak és a Sorsod Borsod összecsapásán ugyan a KF csapata próbált lépést tartani az SB-vel, több kevesebb sikerrel, azok azonban gyorsabban tudtak lépkedni a pályán, mint ahogy ellenfelük követni tudta volna őket. A sárkányokat könnyedén húzta be az SB csapata, erre és az összeszokottabb kommunikációjukra építve pedig behúzták az első, majd ezt követően hasonló módszerrel a második mérkőzést is. Ennek köszönhetően pedig a Sorsod Borsod csapata lett a Borsodi Sólymok.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE – SF VS. CS (2-0)

A selejtezőkben Afrodiziákumként bejutott, a megyei döntőkben már Safety First néven induló gárda feladta a leckét a Chilled Samurais számára. Olyan hősökkel tudtak dominálni ellenfelükön, akikre nem tudtak válaszolni, így a Safety First még ha a második mérkőzésen kicsit nehézkesen is, de megszerezte a győzelmet és ezzel együtt a Jászsági Lovas Vitézek címet is.

Szurkoljatok kedvenc csapataitoknak a Megyék Csatája hivatalos Twitch csatornáján, kövessétek a Megyék Csatája oldalait Facebookon, Instagramon és Videán!