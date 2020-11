Íme az MCS FIFA 21 csoportmérkőzéseinek nyitó fordulója a déli régióban

Négy megye is bemutatkozik a nyugati régióból, és alapvetően két egyoldalú mérkőzés vár játékosokra, de minden bizonnyal óriási lesz a csata.

ManlyDan egyetlen góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél a megyei döntőben, de azért így is megrezegtette jó párszor a hálót. Osricsi88 viszont még csak gólt sem kapott, neki nem csak a támadásai, de a védelme is nagyon rendben van. A másik párharcban mindkét játékos ontotta a gólokat, viszont borospeter23-nak kellett némi szerencse is az első meccsen a sikerhez, aztán viszont már egy fokkal könnyebb volt számára a találkozó, Mogyi pedig 10-nél is több találatot szerezve jutott el idáig.

November 6-án az alábbi párosításokat rendezik meg a keleti régióban:

20:00 ManlyDan (Csongrád-Csanád) vs (Baranya) osricsi88

20:30 borospeter23 (Somogy) vs (Tolna) Mogyi

A Megyék Csatája FIFA 21 közvetítéseit a Megyék Csatája Facebook oldalán követhetitek. A megyekcsataja.hu oldalon további részleteket tudhattok meg a versenyről!