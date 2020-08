Tizenhét éves tini törhette fel Barack Obama és Bill Gates Twitter-fiókját

A floridai hatóságok bejelentették, hogy vádat emeltek a 17 éves Graham Ivan Clark ellen, és tőlük függetlenül a szövetségi igazságügyi minisztérium azt közölte, hogy vádat emelt Clark két társa, a 22 éves Nima Fazeli orlandói lakos, valamint a 19 éves Mason Sheppard brit állampolgár ellen.

A floridai Tampa megyei ügyészség szerint a hackertámadások értelmi szerzője a 17 éves Clark volt.

A hackertámadás óriási vihart kavart az amerikai politikusok körében. A kongresszusban a törvényhozók azonnal felszólították Jack Dorsey-t, a Twitter vezérigazgatóját a körülmények tisztázására, a Twitter biztonsági rendszerének megerősítésére. A szenátus több bizottsága – köztük a hírszerzési és a belbiztonsági is – meghallgatásokat tartott, és mérlegelte, indíttasson-e kongresszusi vizsgálatokat az ügyben.

Interesting: Twitter hacker is busted in Tampa, Florida today.

I guess he was a bored 17 year old, not some Russian or Chinese hacker mastermind.https://t.co/BuReuQQexE

— Kevin Mitnick (@kevinmitnick) July 31, 2020