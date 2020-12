Személyes adatokat lehet venni egy csésze kávé áráért

Mennyibe kerülnek az adataink a weben, és hogyan teszi lehetővé mindez a doxolást? Egyáltalán: mi az a doxolás?

A Kaspersky kutatói beleásták magukat a személyes adatok tudatos és akaratlan nyilvános megosztásának két fő következményébe: a doxolásba (ami egy személy nyilvános online deanonimizálása), és utánajártak a személyes adatok fekete weboldalakon való eladásának is.

Vizsgálatukból kiderült, mennyibe kerülhet egy személy biztonsága online: az érzékeny adatokhoz, például

az orvosi leletekhez vagy a személyazonosító adatokhoz való hozzáférés egy csésze kávénál is olcsóbb lehet.

Az egyes adattípusok ára dollárban a darknetes fórumokon:

Mennyibe kerülnek az adataink? Hitelkártya-adatok: 6–20 $ Szkennelt jogosítvány: 5–25 $ Szkennelt útlevél: 6–15 $ Előfizetéses szolgáltatások: 0,5–8 $ Személyazonosító (teljes név, TAJ, szül. idő, e-mail, mobil): 0,5–10 $ Szelfi dokumentumokkal (útlevél, jogosítvány): 40–60 $ Orvosi leletek: 1–30 $ Online bankszámlák: az érték 1–10%-a PayPal fiókok: 50–500 $

Pár képernyőkép az internetről:

Bár az emberek egyre tájékozottabbak az adatvédelmi kérdésekben, a legtöbben csak nagy általánosságban tudják, hogy miért is fontos ez. Az Y-generációsok 37%-a például úgy gondolja, túl unalmas ahhoz, hogy kiberbűncselekmény áldozatává váljon. Ez egész egyszerűen nem igaz.

A doxolás például, ami tulajdonképpen egyfajta kiberzaklatási módszer, bármely felhasználót érintheti, aki szókimondó az online térben vagy nem felel meg más felhasználók szubjektív normáinak.

Doxolásról akkor beszélünk, amikor valaki személyes információkat oszt meg egy másik személyről annak hozzájárulása nélkül, azzal a céllal, hogy zavarba hozza, megbántsa vagy más módon veszélybe sodorja a célszemélyt. A felhasználók általában nem számítanak arra, hogy a személyes adataik nyilvánosságra kerülnek, de ha ez mégis megtörténik, akkor sincsenek felkészülve arra, hogy mekkora kárt okozhat mindez.

De amint azt a gyakorlat mutatja, a doxolás a különösen elszánt abúzerek vagy rosszindulatú felhasználók kezében a célszemély fiókjainak meghekkeléséig is fajulhat – ez pedig egy olyan szolgáltatás, amelyet ma már meg lehet venni a fekete piacokon.

Lássuk a sötét részleteket!

Hogy jobban megérthessük, mi történhet a felhasználók személyes adataival, ha rossz kezekbe kerülnek, a Kaspersky kutatói 10 nemzetközi darknetes fórum és piactér aktív ajánlatait elemezték.

A kutatás feltárta, hogy személyes adatokat akár már 50 centért is lehet venni egy személyihez; az ár a kínált adatok részletességétől függ. Bizonyos adatok – elsősorban a hitelkártya-adatok, valamint a banki és e-fizetési szolgáltatásokhoz való hozzáférés – ugyanúgy keresettek most is, mint egy évtizede, és az áruk sem(dollárban) változott az elmúlt években.

Azonban újabb adattípusok is megjelentek. Ilyenek például

a személyes orvosi leletek és a szelfik személyazonosító okmányokkal, amelyekért akár 40 amerikai dollárt is elkérhetnek.

A fotókkal együtt kínált dokumentumok és az ezeket felhasználó csalások számának növekedése is egy trendet tükröz a „kiberáru-játszmában”. Az ilyen adatokkal való visszaélés igencsak súlyos következményekkel járhat, például olyanokkal, mint az áldozatok nevének felvétele vagy az általuk kínált szolgáltatások felkínálása a személyazonosságuk alapján.

A másfajta személyes adatokkal való visszaélés is súlyos következményekkel járhat. A feketepiacon eladott adatokat zsaroláshoz, csalásokhoz, adathalászathoz vagy közvetlen pénzlopáshoz is fel lehet használni. Bizonyos adatfajtákkal, mint például a személyes fiókokhoz vagy a jelszó-adatbázisokhoz való hozzáféréssel nem csak anyagi haszonszerzés céljából lehet visszaélni, hanem hírnévrontásra és más szociális károkozásra, többek között doxolásra is használhatók.

Szakértők a következőket javasolják: ● Óvakodjon az adathalász e-mailektől és weboldalaktól.

● Mindig ellenőrizze a jogosultság-beállításokat az Ön által használt alkalmazásokban, hogy minimálisra csökkenjen a lehetősége annak, hogy az adatait az Ön tudta nélkül harmadik – és további – felekkel megosszák, vagy hogy azokat harmadik felek tárolják.

● Használjon kéttényezős hitelesítést. Ne feledje, hogy biztonságosabb egy egyszeri kódokat generáló alkalmazást használni, mint a második tényezőt SMS-ben megkapni. Ha növelni akarja a biztonságot, ruházzon be egy hardveres 2FA kulcsba.

● Használjon megbízható biztonsági megoldást, például a Kaspersky Password Managert, amellyel egyedi, biztonságos jelszót generálhat minden fiókhoz, és álljon ellen annak a kísértésnek, hogy mindig mindenhez ugyanazt a jelszót használja.

● Ha tudni akarja, hogy feltörték-e a jelszót, amelyet az online fiókjaihoz való hozzáférésre használ, használjon egy olyan eszközt, mint a Kaspersky Security Cloud. A megoldás fiókellenőrző funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára annak ellenőrzését, hogy nem szivárogtak-e ki az adataik. Kiszivárgás észlelésekor a Kaspersky Security Cloud információkat szolgáltat azokról az adatkategóriákról, amelyek esetleg nyilvánosan hozzáférhetők, így az érintett felhasználó megteheti a megfelelő intézkedéseket.

● Mindig gondoljon arra, hogyan értelmezhetik, illetve használhatják fel más felhasználók az Ön által online megosztott adatokat.

