Strapabíró tablet: megoldás a rázós helyzetekre

A Samsung bemutatta a strapabíró tabletet, amely megoldást jelenthet azoknak, akik nem csak irodában, hanem terepen is dolgoznak.

A bekapcsolható magas érintésérzékenység lehetővé teszi, hogy akár kesztyűben, zord, kihívást jelentő körülmények között is biztonsággal használhassák a készüléket.

Nehéz terepre tervezték

A Galaxy Tab Active3 MIL-STD-810H tanúsítvánnyal rendelkezik, így akár a legnagyobb kihívást jelentő munkáknál, extrém körülmények között is megállja a helyét. A készülék a továbbfejlesztett ütésállóságnak köszönhetően akár 1,5 méteres esésnek is ellenáll, az egyedi, gyári védőburkolatnak és az IP68-as por- és vízállóságnak köszönhetően pedig a kiszámíthatatlan kültéri viszonyok esetén is kiválóan alkalmazható.

A készülék nagy teljesítményű Exynos 9810 processzorral, 4 GB memóriával és akár 128 GB belső tárhellyel érkezik, így megfelel a mai digitális üzleti lét igényeinek, a MIMO-val ellátott Wi-Fi 6 pedig szupergyors kapcsolatot biztosít a nagyobb adatátviteli sebesség érdekében.

Hosszú élettartamú, cserélhető 5050 mAh kapacitású akkumulátora támogatja az USB és a POGO csatlakozókon keresztüli gyorstöltést,

így a felhasználók tovább használhatják az eszközt a konnektortól távol is. Az olyan vállalkozások esetében pedig, ahol a tabletet csak egy adott, fix helyen működtetik, a Tab Active3 az „Akkumulátor nélküli üzemmóddal” lehetővé teszi, hogy a készüléket akkumulátor nélkül használják.

A készüléken elérhető a Samsung Dex, amely lehetővé teszi az osztott képernyős megjelenítést, így gördülékenyebb lehet a munka az irodában és terepen egyaránt.

Az új Galaxy Tab Active3 Magyarországon október végétől érhető el 199.990 forintos áron.

Borítóképünk illusztráció