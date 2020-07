Startup tehetségkutatóval zárul a Design Terminal Mentorprogramja

Formabontó Mentorprogram zárásra készül a Design Terminal: a Final Show Facebook-eseménye itt érhető el. Tíz héttel ezelőtt, a karanténidőszak kellős közepén szokatlan, szinte minden eddigi szabályt felülíró koncepcióval indította el zászlóshajó programjának tavaszi szemeszterét az innovációs ügynökség: teljes egészében online platformokra ültették át az inkubációs programot.

A hazai startupperek Budapestről jelentkeznek, míg a kenyai, chilei és egyiptomi csapatok online csatlakoznak.

Az innovatív megoldásokat bemutató pitcheket kíméletlen kérdésekkel bombázza majd a zsűri, melyben Dr. Kemény Dénes az ezredforduló férfi vízilabda aranycsapatának legendás szövetségi kapitánya, Csányi Gabriella startup-alapító és befektető, valamint Stukovszky Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri tanácsadója, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem alelnöke foglal helyet.

Alexis Latham jó pár Mentorprogram szemeszterének záróeseményét vezette már, így pontosan tudja, hogyan fokozza az izgalmakat a Final Show során. Műsorvezető partnere Kiss Orsolya Kisó lesz, akivel backstage-pillanatok tanúi lehetünk, hiszen ő kérdezi majd a csapatokat és mentoraikat élményeikről.

A Final Show interaktív elemet is tartogat a közönség számára. Amellett, hogy a műsor keretében kiderül, ki kapja a legtöbbet fejlődő csapat és a leginspirálóbb mentor elismerést, a nézők is elküldhetik voksukat a kedvenc startupjaikra, a szavazással pedig értékes nyereményekre tehetnek szert.

A Design Terminal Mentorprogramjáról

A Design Terminal termék-, és üzletfejlesztésben, kommunikációban, értékesítésben, pénzügyi tervezésben nyújt segítséget, de szervezeti és jogi hátterükre vonatkozóan is kapnak iránymutatást és tanácsokat a startup vállalkozások. A program erőssége a hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat, akik közreműködésével nagy szerepet kap a csapatok igényeire szabott, egyéni mentorálás.

Az inkubáció során online workshopokon és közösségépítő programokon is részt vesznek a startupok. Ezek a képzések hozzásegítik a csapatokat, hogy készek legyenek potenciális befektetők bevonására. A csapatoknak közösségi iroda biztosított, kapcsolatot építhetnek hazai és külföldi befektetőkkel, valamint a Design Terminal vállalati partnereivel. A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt figyelmet kapnak a női startup alapítók, 2020-ban is folytatódik a főleg női vállalkozókra fókuszáló eseménysorozat, a Womentoring.