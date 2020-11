November végétől Magyarországon a Huawei Mate 40 Pro

Néhány európai ország mellett Magyarországon is kapható lesz limitált darabszámban a Huawei októberben bemutatott csúcskészüléke, a Huawei Mate 40 Pro.

A vállalat egy hónapja nálunk is bemutatott zászlóshajó készülékét a világon elsőként 5 nanométeres technológiára épülő, egylapkás 5G chip hajtja. Kiemelkedő kamerarendszerét a független nemzetközi portál, a DxOmark a piacon elérhető termékek közül a legjobbnak értékelte.

Lekerekített, kézbe simuló dizájnjának és a vadonatúj, a Mate sorozat védjegyének számító kameraszigetnek köszönhetően a Mate 40 Pro jól illik bármekkora kézbe. A 6,76 hüvelykes OLED kijelző 90 Hz-es képfrissítést kapott. Az Always On Display-jel egy szempillantás alatt láthatjuk legfontosabb értesítéseinket az idő és a dátum mellett.

Újdonság a gesztusvezérlés: a telefon érintése nélkül görgethetünk, navigálhatunk.

A készülékben dolgozó Kirin 9000 chippel nincs alkalmazás vagy játék, amelyik megizzasztaná a Mate 40 Pro-t. Az erős, 4400 mAh-s akkumulátort a 66 wattos új SuperCharge töltővel

kevesebb, mint egy óra alatt újra feltölthetjük.

Ami a kamerát illeti, a készülékek hátoldalán már a Mate-sorozat védjegyének számító, ikonikus, körlakú Space Ring-ben kapott helyet a Leica-val közösen kifejlesztett kamerarendszer.

Az 50 MP-es főkamera mellett egy 20 MP-es, nagy látószögű és egy 12 MP-es, telefotó lencse is fotóz. A videózásban is ott van a szeren: lazán készít 4K-s, 2160 pixel felbontású, akár 60 képkocka per másodperces videókat, emellett 10-szeres hibrid és 50-szeres digitális zoommal hozhatjuk közelebb a távoli dolgokat.

Petal Maps és Huawei Docs

A valós idejű helymeghatározást, a haladási irány kijelzését és a valós idejű forgalomfigyelést támogató Petal Maps 140 országban érhető el.

Az alkalmazás a Mate 40 Pro gesztusvezérlő funkciójával is használható.

Egyszerűen válthatunk a navigációs nézet és a térkép áttekintése között, ha a tenyerükkel a képernyő felé legyintünk.

Dokumentumaink kezelését a több mint 50 formátumot támogató, teljes értékű Huawei Docs segíti. A Word-alapú szolgáltatás PDF, PPT és DOC formátumokat is kezel. A felhőalapú, valós idejű szinkronizálás révén a felhasználók zökkenőmentesen dolgozhatnak ugyanazon a dokumentumon.

Appok minden esetre

A Huawei saját felhasználói felületét, az EMUI 11-et a vállalat saját alkalmazásboltja, az AppGallery egészíti ki, amiből a népszerű alkalmazások mellett a legjobb magyar appokat is villámgyorsan és biztonságosan telepíthetjük.

A könnyen kereshető, jól kategorizált felületen hamar megtaláljuk azokat az alkalmazásokat, amelyekkel teljesen személyre szabhatjuk a készüléket. Amire mégsem bukkanunk rá elsőre, a Petal Search multifunkciós, intelligens keresőrobotja siet a segítségünkre: ebben pillanatok alatt megtaláljuk, honnan lehet letölteni az általunk preferált appot. Ráadásul még általános, internetes keresőként is használható.

A készülék november 30-tól limitált számban a nagyobb Telekom üzletekben, valamint a Huawei Pop-Up Store Arena Mallban érhető el 449.990 forintos áron fekete és ezüst színekben. A vevők ingyenesen jutnak a VIP garancia szolgáltatáshoz.

Borítóképünk illusztráció