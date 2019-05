Mit hozhat nekünk az 5G?

Átfogó kutatás szerint a fogyasztók tisztában vannak azzal, hogy az 5G már rövid távon is előnyös lehetőségeket rejt. Azért van mit tisztázni.

Világszerte várják a nagyvárosi hálózatok forgalmi telítettségére a megoldást, valamint az otthoni felhasználásra új, szélessávú szolgáltatásokat ígérő technológia bevezetését.

Az okostelefon-felhasználók saját bevallásuk szerint

hajlandók akár 20 százalék többletet is fizetni az 5G szolgáltatásokért,

míg a korai belépők felét még a 32 százalékos felár sem riasztaná el.

Az egész világ kimegy a gyors internetre

Látni kell, hogy 2025-re minden ötödik okostelefon-felhasználó – amennyiben 5G-képes eszközt használ – havi adatfelhasználása elérheti a 200 gigabájtot.

Az Ericsson ConsumerLab kiadta ez évi jelentését Az 5G fogyasztói potenciálja címmel, amely egyfelől lerombolja az 5G fogyasztó értékéről kialakult mítoszokat, másfelől felvázolja a hírközlési szolgáltatók előtt álló lehetőségeket.

Oszlatják a mítoszokat

A valaha végzett egyik legkiterjedtebb felmérésből számos „fogyasztói realitás” került napvilágra, mely több általánosan elterjedt iparági mítoszt is cáfol:

Mítosz 1. – Az 5G a fogyasztóknak rövid távon semmiféle előnyt nem kínál.

Mítosz 2. – Nincsenek valós 5G használati esetek, és felár sem kérhető az 5G szolgáltatásért.

Mítosz 3. – Az okos telefon lesz az 5G „csodafegyvere”: az egyedülálló megoldás, amelyen keresztül az ötödik generációs szolgáltatások elérhetők.

Mítosz 4. – A jövőbeli 5G igények a jelenlegi felhasználási szokások alapján előre jelezhetők.

Az IKT iparban folyamatosan zajlik a vita, hogy vajon van-e lehetőség az 5G extra képességein alapuló feláras fogyasztói szolgáltatások nyújtására. A tanulmány ehhez a vitához reális válaszokkal járul hozzá.

Mi rögzít a tanulmány?

Az egyik fontos megállapítás szerint a fogyasztók azt várják, hogy az 5G már rövid távon enyhülést hoz a nagyvárosi hálózatok forgalmi telítettségében. Jelenleg különösen az óriási metropoliszokban okoz ez komoly problémát, ahol – a zsúfolt körzetekben – tíz okostelefon-felhasználóból hat tapasztal hálózati problémákat. A válaszadók az 5G indulása után azt otthoni szélessávú szolgáltatásokban is nagyobb választékra számítanak.

A jelentés eloszlatja azt a tévhitet is, hogy a fogyasztók nem lesznek hajlandók az 5G miatt felárat fizetni. A valóságban az okostelefon-felhasználók azt állítják, hogy akár 20 százalék felárat is kifizetnének az ötödik generációs szolgáltatásokért, míg a korai belépők fele még a 32 százalékot sem sokallná. Azonban tíz ilyen nagyvonalú vásárlóból négy elvárja, hogy legyenek új felhasználási módok és fizetési modellek, és azt is, hogy a folyamatosan óriási internetsebesség mellett az 5G hálózat biztonságos is legyen.

Másik fontos ténymegállapítás az, hogy a jelenlegi 4G felhasználási szokásokból nem lehet levezetni a jövőbeli fogyasztói viselkedést. A videófogyasztás bizonyosan növekedni fog az 5G hatására. A fogyasztóknak nem elég, ha a videó-stream nagyobb felbontásban jelenik meg, hanem már a „immerzív” videó-formátumokat – pl. kiterjesztett (AR) és virtuális valóság (VR) – is igénylik.

Mindez azt eredményezi, hogy az 5G-jövőben a felhasználók hetente három órával több videótartalmat fognak nézni mobileszközökön, és ebből egy órán át AR-szemüveg vagy VR-headset is lesz rajtuk. A vizsgálat során az is kiderült, hogy 2025-re, 5G-képes eszközt feltételezve, minden ötödik okostelefon-felhasználó havi adatfelhasználása elérheti a 200 gigabájtot.

Ez a világ nem az a világ

Az itt megemlített és további kutatási eredmények alapján az Ericsson ConsumerLab jelentés felhasználási esetekből egy olyan fogyasztói útitervet vázol fel, amely 31 különböző alkalmazás és szolgáltatás fed le.

A roadmap a használati eseteket a következő hat kategóriára bontja: szórakozás és média; fejlett mobil-szélessáv; játékok és AR/VR-alkalmazások; okostelefonok és vezetékes hozzáférés; autós közlekedés és szállítás; vásárlás és immerzív kommunikációs formák.

Jasmeet Singh Sethi, a ConsumerLab vezetője elmondta: „Kutatásunkkal a fogyasztók 5G-hez való hozzáállásával kapcsolatos négy fontos mítoszt is cáfoltunk, és arra kérdésre is válasz született, hogy vajon az 5G új típusú eszközök kifejlesztését is szükségessé teszi-e majd, vagy az okostelefon marad a csodafegyver az 5G számára is. A fogyasztók teljesen valószínűtlennek tartják, hogy az 5G világban is az okostelefon lesz az egyetlen megoldás mindenre.”

Reprezentatív felmérés alapján Az Ericsson ConsumerLab legújabb felmérése során 22 különböző országban több mint 35 000 interjút készítettek 15 és 69 év közötti okostelefon-felhasználókkal. A résztvevők válaszai majdnem 1 milliárd ember véleményét tükrözik reprezentatív módon. Az 5G fogyasztói értékére vonatkozó iparági vélemények megismerése céljából további 22 interjúra került sor különféle szakértőkkel, akik között szerepeltek akadémikusok, távközlési szolgáltatók csúcsvezetői, készülék- és lapkagyártók, startupok képviselői és véleményvezérek is.

