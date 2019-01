Megtalálták a mobilok Szent Grálját, a hajtogatható okostelefont

Joggal jut eszünkbe a Szent Grál legendája, mikor hajtogatható telefonról hallani.

A gyártók által önmaguk elé állított feladat ugyanis képtelenül strapás – a kijelzők hajtogatás nélkül is törékenyek, az akkumulátorok elgörbítve kigyulladhatnak, sorolhatnánk. S mindezen pokolian nehéz, megvalósíthatatlannak tűnő munka egy lássuk be, lényegében fölöslegesnek látszó technikai produktumért megy.

Hiszen mi van akkor, ha hajlítható, mondja az egyszeri vásárló.

Három éve legalább jönnek a hírek, hogy pár hónap és valamelyik gyártó előrukkol a kereskedelemben forgalmazható változattal.

Kezdődött a Samsung 2016-os kiszivárogtatásaival, miszerint már jövőre megtörténik a csoda, ami aztán rendre elmaradt.

Az új iPhone-ról, Huawei-ről, LG-ről rebesgették, hogy rögtön kész a hajtogatható okostelefonja. Ugyanez terjedt a Lenovo-ról és a Xiaomi-ról is.

Ehhez képest tavaly októberben felbukkant egy sohasem hallott nevű, ismeretlen készülék, a FlexPai , melynek a Royole cég gyártja a vékony és rugalmas kijelzőket. A FlexPai már kapható, a bátrak nem túl olcsón, de itt megvehetik.

A 7,8 hüvelykes okostelefon 180 fokban nyitható, egy mozdulattal nagykijelzős táblagéppé lehet hajtani és vissza, könnyen zsebre vágható telefonná.

Hardvere átlagosan jónak számít, az 1920 x 1440 pixel felbontású, rugalmas AMOLED kijelző alatt 2,8 GHz-es, nyolcmagos Qualcomm Snapdragon processzor, valamint szokványos 3800 mAh-s akkumulátor húzódik meg.

Fényképezni egy 20, és egy 16 megapixeles, f/1,8 rekeszértékű kamerával lehet. Jack csatlakozója nincs, Type-C USB portja van.

Szoftvere az egzotikusan hangzó Water OS, ami Android 9.0-ra épül.

Tavaly év végéig sütkérezhetett az elsőnek kijáró dicsőség fényében: a Samsung a cég fejlesztői konferenciájának keretében bemutatta az összehajtogatható telefonját. A koreai óriás Infinity Flex Display nevet viselő (mi mást nevet kapott volna, hiszen évek óta infinity a Samsungnál minden) modellje szintén táblagéppé hajtogatható, összecsukva elfér a zsebben.

Jellemző, hogy visszavettek a világításból (jól tették, bár, mint utóbb majd kiderül, ez sem volt elég, hogy védekezzenek a tolvajoktól) , s Justin Denison alelnök, mint valami népmesei menyasszonyt, félhomályban mutatta be a készüléket. Ami egyébként „csak” 7,3 hüvelykes.

Legfeljebb három alkalmazás futtatható rajta egyidejűleg, közölte.

Denison szerint a Samsung képes elindítani az Infinity Flex Display tömegtermelését „hónapok alatt”. De hogy mikor lesz a koncepteszközből a boltokban vásárolható készülék, az nem derült ki.

Dél-Koreai ügyészek ugyanis közölték, hogy a Samsung rugalmas kijelzőjét valakik ellopták és eladták két kínai vállalatnak.

Állítólag 14 millió dollárért lovasították meg a technológiát (a CNN szerint a Samsung 130 millió dollárt költött a hat éven át tartó kifejlesztésére), számosan rács mögé kerültek, a tettesek egy részét még nemzetközileg üldözik.

Mostanra világossá válhatott mindenkinek, hogy az esztendő Vágyott Nagy Újítása a tech óriások marketingeseinek álmai szerint alakul: 2019 a rugalmas, hajlítható kijelző éve lesz.

Pedig a vevők használható dolgokat szeretnének: nagyobb akkumulátor-üzemidőt, jobb kamerákat (mondjuk, ez utóbbin dolgoznak is), ilyesmiket.

A pár év alatt „occsó kínai” mobilgyártóból nevessé emelkedett, de még mindig kifizethető árakat tartó Xiaomi egy kifecsegett videó alapján szintén hajtogatható kijelzős készüléken dolgozik.

Igaz, ha már lúd alapon, ők íziben háromfelé csukható okostelefonon-tableten dolgoznak, közölte az Engadget.

A hírt a mindent tudó Evan Blass posztolta a Twitteren az alábbi videóval. Érdemes megnézni: a darabig teljesen átlagosnak látszó szerkezet egyszerre csak hajtogatható lesz.

Can’t speak to the authenticity of this video or device, but it’s allegedly made by Xiaomi, I’m told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) 2019. január 3.