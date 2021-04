Megmutatjuk, hová rejtette a „húsvéti tojást” a Google

A Google a tojásgyűjtés játékos hagyományának megfelelően húsvéti tojásokat vagy angol nevükön Easter eggek-et szokott elrejteni a böngészőjében (is).

Most a Mars felszínéről felröppenő Ingenuity helikopterrel és a Vörös Bolygóval lehet lefedni a böngészőoldalt.

Do you like fun things? Type „Ingenuity NASA” in a @Google search for a #MarsHelicopter surprise. 🚁 pic.twitter.com/9EK8qdraLC

— NASA (@NASA) April 19, 2021