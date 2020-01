Meglehet, kevésbé kell hinni az okoskarkötőknek

Bár tele a sajtó az életet mentő Apple Watch okosórákról szóló megrendítő – avagy néha PR ízű – történetekkel, nem árt az óvatosság.

Gondolható, főként az olyan okoskarkötők esetében érdemes némi tartózkodást tanúsítani az adataikkal kapcsolatban, amelyek kevesebbe kerülnek, mint egy átlagos óraszíj. Vélhetően nem a legjobb minőségű szenzorokkal pakolták tele ezeket, s többségük inkább csak tájékozódásra alkalmas.

Az Egyesült Királyságban legalábbis némileg megrendült a bizalom a fitneszben egyre nagyobb teret követelő eszközben, miután kiderült, használata kapcsolatban állhat étkezési zavarok kialakulásával.

Mindmáig úgy tudtuk, a sportolás és a rendszeres testmozgás nyomon követése kütyükkel és alkalmazásokkal csak hasznos lehet.

Például mivel arra sarkall minket, hogy minél többet mozogjunk, és életmódot váltsunk.

Ugyanakkor kevesen gondolnánk, hogy az okoskarkötők használata árthat is. Legalábbis erre hívja fel a figyelmet a brit The Independent napilap alapján a Csupasport írása. Ezek szerint a fitneszedzők körében igencsak népszerű okoskarkötők, a fitness trackerek akár étkezési zavarok kialakulásához is vezethetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ne vegyük túl komolyan, amit a karunkra csatolt kütyü kijelez.

A témában számos vizsgálatot végeztek, amelyek közül több is meglepő eredménnyel zárult. A

nyomon követő eszközöket használók körében nagyobb azok aránya, akik elégedetlenek a testükkel,

és rendszertelenül étkeznek. A kutatók arra is felfigyeltek, hogy az étkezési zavarokban szenvedők valamilyen kalóriaszámlálót használnak, mint amilyen a MyFitnessPal is.

Az applikációk fejlesztői ezzel ellentétben állítják, az eszközök nem ártanak, sokkal inkább segítik a felgyógyulást a különböző étkezési zavarokból. Sőt a MyFitnessPal – okosan – olyan forrásokat is feltüntet, amelyeken a felhasználók tájékozódhatnak az étkezési zavarokkal kapcsolatban.

A különböző étkezési zavarok kialakulásának természetesen számos oka lehet, felelőtlenség lenne állítani, hogy a kalória- és kilométer-számlálás a betegség kialakulásához vezethet. Valószínűbb azonban, hogy a testmozgás nyomon követése kevesebb táplálékbevitelre ösztönözheti az arra hajlamosakat. Tény, az okoskarkötők és applikációk egyfajta nyomást helyeznek az emberre, és arra figyelmeztetnek, hogy együnk még kevesebbet, mozogjunk még többet, aminek hosszú távon akár egészségkárosító hatása is lehet.