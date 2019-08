Magyarok hozták el az online multimédia fődíját

A nagydíjat és egy arany-fokozatot is a Magyar Nemzeti Múzeum nyerte a augusztus 28-án Sanghajban megrendezett AVICOM F@IMP 2.0 online multimédia fesztiválon.

A kimagasló nemzetközi elismerés mellett két díjat is átvehetett Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója Sanghajban.

Az Interaktív Multimédia kategóriában indított Magic Wall for travelling exhibition Sissy and Hungary című filmben látható interaktív videófalat az AVICOM Claude Nicole Hocqard nagydíjjal jutalmazták, a Short Film (Rövidfilm) kategóriában a Hungarian National Museum Malenkij Robot Memorial Place (Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Emlékhelye) című film az arany-díjat hozta el.

A Magyar Nemzeti Múzeum 2017 júniusában nagyszabású kiállítást nyitott a Sanghaj Múzeumban „Sissi és Magyarország – a magyar arisztokrácia fényűző élete a 17-19. században” címmel, amelyet csaknem 700 000 látogató tekintett meg.

A tárlat egyik fő attrakciója az az 5 méteres „Magic Wall” volt, amelyen a látogatók interaktív módon kerülhettek közel a bemutatott tárgyakhoz. A videófal megvalósítója a Back és Rosta Kft., az általuk létrehozott Magic Wall bár magyar innováció, a fejlesztés jelentős része Sanghajban történt.

Okostelefonjaikkal saját albumokat készíthetnek a látogatók

Ahogy a videón is látható, az eszközön egyszerre többen képesek böngészni a bemutatott műtárgyakhoz kapcsolódó tartalmak között. A nagy felbontású, nagyítható fotók mellett a művek legfontosabb adatait és rövid ismertetőket is olvashatnak a látogatók, de az interaktív képernyőnek köszönhetően akár kedvenc műtárgyakat tartalmazó albumokat is létrehozhatnak a saját mobileszközeiken.

Az egyes műtárgyakhoz kapcsolódó QR kód pedig az okostelefonokhoz való kapcsolódást, és ezáltal az ismeretek további bővítését teszi lehetővé. Az alkalmazás a múzeum, a muzeológia, a közönségkapcsolat számára is fontos, hiszen a hozzá kapcsolódó adatbázis segítségével, pontosan láthatóvá válik, melyik műtárgy váltotta ki a legtöbb interakciót, mire kerestek rá a látogatók, mivel mennyi időt töltöttek.

Jelenleg a magyar fejlesztésű Magic Wall várja a látogatókat a pekingi Tiltott Városban elhelyezkedő Palotamúzeumban, az agyagkatonákat bemutató Shaanxi Történeti Múzeumban, a Shanghai Múzeumban, továbbá számos művészeti galériában, kulturális emlékhelyen, valamint a Szépművészeti Múzeumban.

A „Rövidfilm” kategória arany-fokozat

A „Rövidfilm” kategóriában a legmagasabb fokozattal elismert film A pokol bugyrai. „Málenkij robot” – Kényszermunka a Szovjetunióban című állandó kiállítást mutatja be.

A Ferencvárosi pályaudvar mellett található egykori légoltalmi óvóhelyen megnyitott tárlat annak a több százezer magyar állampolgároknak állít emléket, akiket a Vörös Hadsereg a második világháború után tömegesen kényszermunkára hurcolt a Szovjetunióba.

A kiállítóhely egyik kiemelt célja: programjaival és tárlatvezetéseivel, valamint a jelenlegihez hasonló nemzetközi szereplésekkel felhívja a figyelmet arra, hogy a második világháború után Európa szerte, különösen a magyar területeken, több millió embernek kellett újabb, igazságtalan megpróbáltatásokat elviselni.

Az angol és magyar nyelvű film abban nyújt segítséget, hogy az Év Európai Múzeuma versenyen nominált kiállítást és annak témáját világszerte megismerjék. A filmet a Baga Photo&Videography csapata készítette.

Borítóképünk illusztráció. A Magyar Nemzeti Múzeum a Múzeumok éjszakáján (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)