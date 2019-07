Magyar helyszínei is vannak a számítógépes játékból készülő tévésorozatnak

Íme egy lengyel irodalmi ihletésű számítógépes játék, amely az egész világot meghódította, és most a tévésorozatok piacára is betörne. A Witcher – magyarul vajákos – egy középkori fantáziavilág, megspékelve a kelet-közép-európai folklórral. A sorozat nagy részét ráadásul hazánkban forgatták.

Andrzej Sapkowski (1945) lengyel fantasyíró az 1980-as években még novellákként kezdte el írni és publikálni a Ríviai Geraltról, a vajákról szóló történeteit – amelyeket manapság mindenki The Witcherként ismer. Akkor még nem sejthette, hogy a belőlük kinövő könyvsorozat egyfajta kelet-közép-európai sikertörténet lesz, és rendkívül népszerűvé válik Csehországtól kezdve Magyarországon át egészen Bulgáriáig – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A fantáziairodalom kiégett és önismétlő műfajában Sapkowski egy friss és vakmerően új világot teremtett:

a Witcher középkori fantáziavilágát körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Trónok harcáét, csak jóval több mágiával, kelet-közép-európai folklórral és kevesebb politikával.

A főszereplő pedig Ríviai Geralt, a kevés megmaradt witcherek, azaz vajákok egyike. Ezek a természetfeletti erővel bíró harcosok vándorolnak a regény különös világában, és hol szörnyek legyőzésével, hol pedig különféle küldetések teljesítésével keresik a kenyerüket. Ez tehát a történet, persze csak dióhéjban, hisz a regény ennél jóval összetettebb, és természetesen örök témaként megjelenik benne a jó és a rossz harca is.

A szerző azt már végképp nem sejtette, hogy a Witcher-történet világhírű lesz. Az írótól ugyanis a CD Projekt Red nevű lengyel játékfejlesztő cég megvette a könyvsorozat jogait, hogy a kétezres évek közepén egy számítógépes játékot készítsenek a történetéből, amit aztán az amerikai Atari adott ki 2007-ben.

Az azóta több kiadást is megért játék a kritikusok szerint a műfaj egyik legjobbja lett, világszerte több mint 33 millió példányban kelt el, népszerűsége pedig azóta is töretlen.

Sapkowski az utólagos sikerhez és a több millió dolláros bevételhez képest jóval olcsóbban adta el a jogokat, és azóta is feszült a lengyel fejlesztőkkel való viszonya, akiktől „méltányos” részt követel, és a nyomaték kedvéért még perrel is fenyegetőzik. (Valószínű, hogy kiegyeznek vele, hisz a brandnek is árt, ha a történet kitalálója hadban áll velük, ráadásul bőven van miből kompenzálni a lengyel írót.)

Az év második felében kerülhet műsorra

A világ számítógép-játékos világának meghódítása után most a sorozatoké következik, hiszen a Netflix forgatott sorozatot Ríviai Geralt kalandjairól, amelynek első évada várhatóan ez év második felében debütál a streamszolgáltató platformján, története pedig keveri a regények és a játék világát. Mindig jó, ha az írót bevonják ezekbe a folyamatokba – a Trónok harca utolsó évadán látszott meg igazán, hogy mennyire katasztrofális lehet az írói útmutatás hiánya –, és így bizony jó jel lehet, hogy Sapkowski kreatív tanácsadóként közreműködik a sorozatban.

Az ezüstszőke, hosszú hajú Ríviai Geralt főszerepére Henry Cavillt választották ki, akit az utóbbi évek Superman-alakításai tettek igazán híressé (Az acélember, Batman Superman ellen – Az igazság hajnala). Sokan berzenkedtek ettől a gondolattól, de a nemrég nyilvánosságra került hivatalos képek alapján úgy tűnik, jó választás volt a brit színész, hiszen egészen olyan, mintha az animált Geralt hús-vér hasonmása lenne.

A sorozat már több mint két éve készül, ám a forgatásról és annak részleteiről kevés információt kötöttek a rajongók vagy a sajtó orrára. A rendezők – Alik Szaharov (aki többek között a Trónok harca egyik operatőre, rendezője volt), Alex Garcia Lopez (Utopia, Daredevil) és Charlotte Brandstrom (Johan Falk: Össztűz, Képmás) – alapján kalandosnak ígérkezik a sorozat, amely egyes amerikai filmportálok pletykái szerint december 20-án debütálhat, sőt

a Netflix annyira bízik a sikerben, hogy már a második évad forgatását szervezik.

Ráadásul magyar szál is van a történetben: idén áprilisban ugyanis Budapesten, a városligeti Vajdahunyad-várnál forgatott a Netflix csapata, és ez is csak úgy derült ki, hogy egy szemfüles rajongó felismerte a karaktereket, így készített egy pár perces amatőr felvételt az egészről.

Rajongók lephetik el a magyar fővárost?

Később kiderült, hogy a nyolcrészes első évad nagy részét Magyarországon forgatták az alkotók, és korántsem azért, mert itt „olcsó”, hanem mert a Witcher világában a különleges kelet-közép-európai mitológia, folklór és hangulat is megjelenik. A Vajdahunyad-vári forgatások miatt az internet figyelme a millennium alkalmára Alpár Ignác által tervezett erdélyi kastély mására fordult, és napokig osztották meg róla a képeket különböző közösségi oldalakon.

Nem elképzelhetetlen, hogy ezáltal Budapest felkerül a Witcher-rajongók világtérképére, és sok embert vonz majd a vár is, Anonymus szobra körül pedig rengeteg Vaják-rajongó sertepertélhet a közeljövőben.

Pláne akkor, ha kiderül, hogy a városligeti forgatás nemcsak egyszeri jelenet volt, hanem egyben a történet egyik fő helyszíne is. Bárhogyan van is, idén mindenre fény derül.

Borítókép: Henry Cavill Ríviai Geralt bőrében