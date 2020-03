Magába szippantja a tiniket a YouTube és a Netflix

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk FARKAS JÓZSEF MIKLÓSNÉ Kristóf Irma temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Már csend ül minden bércen, a szellőt is alig érzem, sóhajt a fáknak koronája. Akárcsak erdőn a madárka, hallgat az is-ez is. De várj csak: nemsokára megnyugodhatsz te is." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága Édesanyánk, nagymamánk, dédikénk id. MOHÁCSI GÉZÁNÉ Pataki Éva 2020. február 23-án méltósággal viselt súlyos betegség következtében elhunyt. Temetése 2020. március 4-én, szerdán 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben az evangélikus egyház szertartása szerint. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Egyben köszönjük a megemlékezést mindenkinek. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZALAI JÓZSEFNÉ Zsadányi Rozália kecskeméti lakos, 71 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 6-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.

"Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett drága feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédikénk MOLNÁR JÓZSEFNÉ Dollák Julianna kecskeméti lakos, 2020. február 26-án, életének 84. évében elhunyt. Temetése 2020. március 5-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik a temetésén megjelennek és fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

A szeretet soha el nem fogy: 1.Kor. 13.8. Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. PAPP ISTVÁN GÉZA PhD. irodalomtörténész, a SZTE ny. tudományos főmunkatársa, a JATE Bölcsészettudományi Kar egykori adjunktusa, 2020. február 12-én, életének 70. évében elhunyt. Temetése 2020. március 3-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben.

Szeretettel emlékezek LUDÁNYI GYÖRGY születésének 77. és halálának 4. évfordulója alkalmából. Szerető élettársa: Marika.

Megtört szívvel emlékezünk BÁBICZKI BÉLA kecskeméti lakosra, aki 2020. február 11-én súlyos betegségben elhunyt. Kérésének megfelelően, 2020. február 25-én a parádi temetőben lett örök nyugalomra helyezve. Gyászolják, gyermekei: Boglárka, Orsolya és édesanyjuk Mária valamint szeretett anyósa.

"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SCHWASTA SÁNDORNÉ Tercsi Irén lakiteleki lakos, életének 83. évében elhunyt. Temetése 2020. február 28-án, 13.00 órakor lesz a lakiteleki Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton megköszönjük a temetésen való részvételt. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÁNOSNÉ Gyöngyi Magdolna kecskeméti lakos, 92 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 28-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. De az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra Te soha meg nem haltál." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH SÁNDORNÉ Tasi Irén kecskeméti lakos, 79 éves korában, 2020. február 17-én elhunyt. Temetése 2020. március 3-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy özv. FARAGÓ ISTVÁNNÉ Szóráth Mária szentkirályi lakos, életének 86. évében, 2020. február 18-án, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. március 2-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAJNAL GÁBORNÉ Sárosi Margit kecskeméti lakos, 72 éves korában, 2020. február 22-én elhunyt. Temetése 2020. március 2-án, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Református Temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik PATIK FERENC temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Fájdalom költözött 3 éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre. Most sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk téged most és mindörökre." BÖRÖCZKI ZOLTÁN halálának 3. évfordulóján. Szerető édesanyja, édesapja és testvére.

"Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALOGH JÓZSEF kerekegyházi lakos, 74 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 28-án, 13.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk KOVÁCS PÉTER PÁL bugaci lakos, 84 éves korában, 2020. február 15-én elhunyt. Temetése 2020. február 28-án, 14.30 órakor lesz a bugaci temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, sírjára virágot, koszorút helyeznek. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LABANCZ KORNÉL nyug. rendőr alezredes kecskeméti lakos, 52 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben az evangélikus egyház szertartása szerint. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

"A szeretet örök, a szeretet soha el nem múlik." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE okleveles építészmérnök kecskeméti lakos, a 80. születésnapján, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Részvétüket kérjük, hogy egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család.

"Elmentem, mert mennem kellett, de szívetek mélyén örökké veletek leszek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY JÓZSEFNÉ Ancika (volt Szuknovits Jánosné) kecskeméti lakos, 2020. február 18-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án, 15.00 órakor lesz a Szentcsalád Plébánia urnatemetőjében. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatásán megjelennek, utolsó útján elkísérik. A gyászoló család.

"Könnyes az út, mely hozzád vezet, örökké érezzük emlékedet." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH MIHÁLY kecskeméti lakos, 74 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 27-én, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.