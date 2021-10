Leállt a Facebook és a Instagram, a Messenger sem működik

Hétfőn este összeomlott a Facebook, az Instagram és a Messenger, valamint a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatás sem működik. A telefonos applikációk több felhasználónál megnyílnak, csak a friss tartalmat nem töltik be, másoknál ugyanakkor teljesen leállt a rendszer.

A Facebooknál (és az általa tulajdonolt hasonló platformoknál) igen ritkán tapasztalható ehhez hasonló nagy leállás, ráadásul a techóriás rendszerint nem fejti ki az okokat.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021