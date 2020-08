Kiigazították a NASA marsjáró űrbéli útvonalát

Még négy ilyen manőverre lehet számítani, mielőtt a Mars-misszió jövő februárban leszáll a vörös bolygón.

A pályamódosításhoz nyolc hajtóművet kapcsoltak be, sikeresen – jelentette be a NASA csapata a Twitteren.

My first planned Trajectory Correction Maneuver was a success. I do TCMs on my journey to stay on target for a Feb. 18, 2021 date with Mars. I left Earth over 2 weeks ago and already put on 27+ million miles. Only ~265 million more to go! #CountdownToMars https://t.co/1PJU9YwxvJ pic.twitter.com/wdvVPHqPvJ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 15, 2020