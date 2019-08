Itt a Huawei okostévéje, ami az új HarmonyOS-t használja

Még csak most fejeződött be a cég három napos fejlesztői konferenciája, de a kínai óriásvállalat már forgalomba is hozza az első HarmonyOS-alapú készülékeit.

Áll a bál Sokáig csak rebesgették, aztán pár napja hivatalosan is bejelentette a Huawei a HarmonyOS operációs rendszert. Rendesen az átlagos felhasználót nem igazán érdekli, milyen operációs rendszere van a kütyüjének, de a HarmonyOS esetében egészen más a helyzet. Ez az operációs rendszer a kínai cég Nagy Kísérlete, hogy elszakadhasson a világ legelterjedtebb rendszerétől, az Androidtól. Mégpedig nem csupán vállalkozói kedvéből: ilyen lépésre kényszerült, mert a Google a Huawei feketelistára helyezésével májusban felfüggesztette számára az Android licencét. Más kérdés, hogy a Huawei szerint a vállalat amúgy is nyitott volt egy alternatív operációs rendszer fejlesztésére, hiszen állítják, a HarmonyOS fejlesztése több mint két éve zajlik. Ez a rendszer minden platformra jó lesz, állítják A HarmonyOS mindenen futhat, a viselhető okoseszközöktől a számítógépen át az okostelefonokig, táblagépekig. Bár a vállalat következetesen ismétli, hogy ugyan az operációs rendszer készen áll a telefonokra, de egyelőre továbbra is az Android használatánál maradnának. Ami az okostévét illeti Hardver szempontjából az új tévékben a Huawei Honghu 818 lapkakészlete, nyolcmagos processzor lesz, kép a képben technikával. Az 55 hüvelykes, 4K kijelzős készülékek az intelligens otthoni központ szerepét is betöltik a Gadgets360 szerint. Számos okostévétől elvárható képességgel lesznek felvértezve, s okostelefonokkal is vezérelhetők. Van némi különbség a két modell között: az egyik várhatóan kiemelkedő (pop-up) kamerával és hat mikrofonnal is rendelkezik, amelyek videohívásokhoz használhatók, 1080p és 30fps felbontással. Négy, vagy hat 10W-os hangszóróval készülnek a tévék. Elemzők nem számítanak arra, hogy ezek a készülékek a nyugati piacra is kikerülnek. A Honor Vision ára egyébként átszámítva mintegy 540, a Honor Vision Pro 680 dollár lesz. Borítóképünk illusztráció: Shuttestock