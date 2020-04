Interneten lehet szavazni az állatkert kistapírjának nevére

A héthetes emlősről szóló kisfilmet csütörtökön mutatták be.

Mivel az állatkert a koronavírus-járvány miatt átmenetileg zárva tart, a nagyközönség egyelőre az interneten keresztül követheti nyomon a kicsi gyarapodását.

Az dél-amerikai tapír még február 20-án jött a világra.

Az állatkert által csütörtökön közzétett másfél perces kisfilmen jól látható a kicsi és az anyaállat is. A tapíroknál a nőstények 13 hónapig vemhesek, ellésenként majdnem mindig egy utód szokott a világra jönni. A kistapírok mindig csíkosak, a lábaikon pedig foltokat viselnek. Az ifjú tapírok általában 6-8 hónapos korukig vesznek magukhoz anyatejet, de viszonylag hamar megpróbálkoznak a szilárd táplálékkal is. Ez a helyzet az állatkert emlősével is, aki az anyatej mellett már a finomságokat sem veti meg, ezek közül az anyjához hasonlóan a banán az elsőszámú kedvence.

A fiatal tapír még nem kapott nevet, az intézmény hivatalos honlapján a jövevény hivatalos bemutatásával egy időben meghirdetett szavazáson három névre szavazhatnak az érdeklődők. A Fada portugál nyelven tündért, a Hada spanyol nyelven szintén tündért jelent, a Suma a dél-amerikai indián ajmara nyelven a helyes, a szép és a jó szavak fordítása.

Voksolni április 15-ig lehet.

A mostani kicsi anyja, Suki 21 éves és 2009 óta él Budapesten. Géza, az apaállat bő két évvel idősebb párjánál, 2001 óta láthatja a közönség.

A dél-amerikai elterjedésű síkföldi tapírok természetes élőhelyükön ritkulóban vannak, természetvédelmi helyzetüket a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) sebezhetőnek minősítette. Éppen ezért állatkerti szaporításuknak természetvédelmi, fajmegőrzési jelentősége is van. A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1890 óta tartanak tapírokat, az első budapesti születésű tapír 1987 szeptemberében jött világra.

