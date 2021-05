Indulásra, idegen világok felfedezésére kész a James Webb

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) közlése szerint a világ legnagyobb méretű és teljesítményű űrteleszkópja sikeresen kihajtogatta és a helyére igazította a több szegmensből álló, 6,5 méter átmérőjű főtükrét.

A szakemberek szerint ez volt az utolsó teszt annak biztosítására, hogy az eszköz

A 10 milliárd dolláros űrteleszkópot a dél-kaliforniai Northrop Grumman űrtechnológiai vállalat Redondo Beach-i üzeméből fogják átszállítani Francia Guyanába, ahol egy Ariana 5 rakétával indítják útnak, a tervek szerint október 31-én.

#NASAWebb‘s mirror was successfully commanded to fully expand and lock itself into place, just like it would in space. The event marked a key milestone in preparation for its launch later this year. 🚀 ✨

Read more: https://t.co/C9ufHk7mTv pic.twitter.com/JmToRjxpqH

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) May 11, 2021