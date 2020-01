Íme, a huszonegy Android-app, amit azonnal töröljön

A Sophos kutatói olyan veszélyes alkalmazásokra figyelmeztették az Android-felhasználókat, amelyek több tízezer forinttal rövidíthetik meg az elővigyázatlanokat.

Az Android-felhasználóknak érdemes odafigyelniük, hogy mit töltenek le, mert egy-egy rossz gombnyomásnak súlyos következményei lehetnek – írta a Mirror alapján a hirado.hu.

A Sophos kutatói által kiemelt alkalmazások hatalmas összegeket számítanak fel a felhasználónak, ha nem törlik előfizetésüket még azelőtt, hogy a rövid, ingyenes próbaverzió ideje lejárna.

Az applikációkat – melyek gyakran heti vagy havi előfizetői díjat számolnak fel éves helyett – már közel 600 millióan töltötték le.

Blogjában a Sophos kutatója, Jagadeesh Chandraiah azt írja: az összeg alacsonynak tűnik, így a felhasználókat valószínűleg az elején nem sokkolja a levonás a számlájukról, de a rövid időközönként felszámított díj végül komoly fejfájást okozhat.

Az egyik alkalmazás például hetente 8,99 eurós (háromezer forint), vagy havonta 23,99 eurós (nyolcezer forint) előfizetési díjat ajánlott, amely a heti teljesítéssel (52 héttel) számolva évente 467,48 euróra (157 ezer forint), míg a havi díjlevonással 287,88 (96 ezer forint) euróra jön ki.

Ráadásul, sok esetben az ingyenes próbaverzió feltételeinek elfogadása után az applikáció eltávolítása nem eredményezi a fizetési kötelezettség megszűnését.

A kutatók szerint egyes üzemeltetők megkövetelik, hogy a felhasználó egy speciális e-mailt küldjön, vagy bonyolult utasításokat kövessen az ingyenes próbaverzió lezárásához, és ha ezt nem teszi meg, akkor a korábban megjelölt heti vagy havi díjat felszámítja a cég.

A veszélyes alkalmazások listája: Astrofun, Easysnap, VCUT, Face X Play, Fortunemirror, Filmigo, GO Keyboard, GO Keyboard Lite, GO SMS Pro, GO Recorder, GO Security, Z Camera, Master Recorder, S Photo Editor, Wonder Video, Clipvue, Filmix, Photo Recovery & Video Recovery, ScreenRecorder, V Recorder, V Recorder Lite.