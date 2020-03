Így tudjuk egyszerre védeni és használni a legféltettebb adatokat

Átfogó felügyeleti és titkosító megoldásra van szükség ahhoz, hogy a cégek egyszerre tudják megfelelően védeni és hasznosítani az adatokat a Micro Focus szakértői szerint.

A vállalatok már most is elképesztő mennyiségű strukturálatlan adatot termelnek és tárolnak, és ezek volumene óriási ütemben nő. Az IDC becslései szerint az ilyen jellegű fájlok 2025-re akár a globális adatmennyiség 80 százalékát is kitehetik, amely eléri a 163 zettabájtot. Ez pedig tízszer több, mint 2016-ban.

De mi is pontosan a strukturálatlan adat?

Ez olyan információt jelent, amely nem rendszerezett, ezért nehezen kereshető, így nem is lehet egyszerűen feldolgozni. A strukturálatlan adat rendkívül sokféle lehet. A leggyakoribb a szöveges változat, például üzenetek, SMS-ek, e-mailek, dokumentumok és prezentációk, illetve blogposztok és különféle tartalmak a közösségi médiában.

Ide tartoznak a képek, audio- vagy videófájlok is, amelyek még nehezebben kereshetők. Ezenfelül a különféle gépek is egyre több adatot gyűjtenek, például az IoT-szenzorok is gyarapíthatják a strukturálatlan adatok tárházát, továbbá ilyen jellegű információk lehetnek a weboldalakról, szerverekről, hálózatokról vagy alkalmazásokról gyűjtött naplófájlok is.

A strukturálatlan adatokat tehát nem lehet egyszerűen elemezni. A vállalatoknak azonban érdemes megkeresniük azokat a megoldásokat, amelyek segítenek rendezni és értelmezni ezeket az információkat. Hiszen ezáltal rengeteg hasznos tudást szerezhetnek fogyasztóikról vagy éppen alkalmazottaikról. Ezek segítségével hatékonyabbá tehetik a munkát és saját működésüket, továbbá magasabb színvonalon szolgálhatják ki ügyfeleiket is. A pénzintézetek, bankok és biztosítók esetében pedig akár csalásokra és visszaélésekre is rávilágíthat, ha megfelelően tudják analizálni és hasznosítani a strukturálatlan adatokat.

Védeni vagy felhasználni?

Az ilyen jellegű fájlok azonban érzékeny adatokat is tartalmazhatnak. A dokumentumok között előfordulhatnak a cég saját bizalmas információi vagy az ügyfelek személyes adatai is. Ezért megfelelő védelmet kell biztosítani számukra, ami nem csupán a vállalatok saját jól felfogott érdeke, de olyan előírások is kötelezik erre őket, mint például a GDPR.

Ha viszont szimplán csak elzárják ezeket a fájlokat egy védett, titkosított tárhelyre, akkor nem lehet őket hasznosítani, vagy üzleti értéket teremteni belőlük. A külső és belső felhasználóknak egyaránt el kell érniük ezeket az adatokat, hogy dolgozni tudjanak velük. Ahhoz pedig, hogy hatékonyan végezhessék a munkájukat, elengedhetetlen, hogy különféle platformokon keresztül is elérhessék őket, egyszerre akár többen is. Ez azonban jelentős kihívásokat teremt az adatvédelem terén.

Léteznek ugyan olyan biztonsági megoldások, amelyek egy-egy platformon belül képesek szabályozni a hozzáféréseket és jogosultságokat. De ezek hatásköre csak az adott felületre korlátozódik, és az adott fájlokhoz kapcsolódó szabályozások csak az adott platformon belül érvényesek. Ha máshová kerül át a dokumentum, akkor már nem vonatkoznak rá a megadott házirendek.

Okosan védeni és titkosítani

Ezeken a kihívásokon segít a Voltage SmartCipher. Ez az eszköz a fájlokba ágyazza bele a hozzáféréshez kapcsolódó szabályozásokat. Így azok mindig és mindenhol érvényesek lesznek, mivel a megoldás a helyszínen és a felhőben is képes együttműködni mindenféle típusú adattal. A cégek egyszerűen szabályozhatják, hogy az egyes fájlokat ki, mikor, hol és hogyan érheti el, használhatja vagy módosíthatja.

Az eszköz a megfelelőségi auditokat is felgyorsítja, mivel képes valós időben monitorozni, ellenőrizni, feltérképezni és osztályozni a fájlokat, és szükség esetén riasztásokat is tud küldeni, ha adatszivárgást észlelne.

Egyetlen megoldásban egyesíti a végpontok és a rajtuk található adatok védelmét, így segítségével az IT-biztonsági szakemberek jól átláthatják és központilag kezelhetik a házirendalapú eléréseket, amelyeket aztán helyileg, a fájlok szintjén érvényesíthetnek. Ennek köszönhetően a szervezetek biztonságosan kinyerhetik az információkból az üzleti értéket, miközben védik is a strukturálatlan adatokat

