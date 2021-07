Hubble űrteleszkóp: minden eszköz működik!

A Hubble fedélzeti számítógépe június 13-án állt le, ekkor valamennyi csillagászati megfigyelést leállították. A tudományos műszerek biztonsági módra váltottak, amelyben a nem létfontosságú rendszerek leállnak – írja a BBC hírportálja.

A szakemberek kezdetben azt gyanították, hogy a probléma forrása egy 1980-as években készült számítógép. De mivel a backup számítógép is leállt, a marylandi Goddard Űrközpont repülésirányítói utóbbira és egy áramszabályozó egységre (PCU) irányították figyelmüket.

All instruments on the Hubble Space Telescope are now in operational status, and science data is once again being collected to further our understanding of the universe. https://t.co/1pskum8dXY

— Hubble (@NASAHubble) July 17, 2021