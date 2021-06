Hamarosan nyilvánosan imádkozni lehet a Facebokon

Ezúttal tehát nem az a Facebook kérdése, hogy „mi jár a fejedben”, hanem hogy

Meglehetősen szokatlanul hat a Facebook mondhatni vegyes tartalmai között a mély áhitat lehetősége, bár bizonyára egy perzsa piacon is lehetséges a Mindenhatóval kapcsolatot keresni.

Úgy fest, hogy az – egyelőre jobb híján – talán „imaposztoknak” fordítható szolgáltatást pont Robert P. Jones, egy amerikai valláskutató intézet alapító igazgatója is észre vette és kérdezett.

So I just had this “Introducing Prayer Posts” pop up as a new fb feature on my profile. Anyone else seeing this? Wondering what fb algorithm thinks it knows about me? pic.twitter.com/TnP1reKDGR

— Robert P. Jones (@robertpjones) April 14, 2021