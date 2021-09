Ha ez igaz, nagy a baj a kínai okostelefonokkal

A védelmi tárca alárendeltségében működő Országos Kiberbiztonsági Központ jelentésében arról számolt be, hogy

Az okostelefonokat gyártó kínai Xiaomi vállalat Európában értékesített készülékeinek alkalmazásai, köztük a beépített internet böngésző például felismerik és letilthatják az olyan keresőszavakat, mint „szabad Tibet”, „Éljen Tajvan függetlensége”, vagy „demokráciamozgalom”.

– ismertette a litván kiberbiztonsági hatóság jelentésében. A dokumentum szerint a cenzúrázható fogalmak folyamatosan frissülő listája jelenleg 449 kifejezést tartalmaz kínai nyelven.

Ezen felül az Országos Kiberbiztonsági Központ megállapítása szerint a Xiaomi telefonja egy szingapúri szerverre továbbítja a titkosított adatforgalmi adatokat.

„Javasoljuk, hogy ne vegyenek új kínai telefonokat, és lehető leghamarabb szabaduljanak meg a már megvásárolt készülékektől” – hangsúlyozta Margiris Abukevicius, védelmi tárcavezető-helyettes sajtótájékoztatóján.

„Mindez nemcsak Litvánia, hanem a Xiaomi készülékeket használó minden ország számára fontos” – emelte ki a kibervédelmi hatóság.

„Flagship phones sold in Europe by China’s Xiaomi Corp have a built-in ability to detect and censor terms such as ”Free Tibet„, ”Long live Taiwan independence„ or ”democracy movement„. https://t.co/wc55pc9LI7

