Fontos funkcióval bővült az ÉletMentő mobilapp

A Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja chatbot funkcióval bővült, ami gyorsabb és hatékonyabb segítséget nyújt, emellett az elsősegélynyújtást is támogatja.

A mától elérhető chatbot funkciónak köszönhetően az alkalmazást érintő telepítési és felhasználási kérdések esetén

gyorsabban tudnak segítséget nyújtani, s kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtást is támogatja a funkció.

Szintén friss hír, hogy a Vodafone bekapcsolta siófoki 5G bázisállomásait, így mostantól a városban elérhető a Vodafone 5G szolgáltatása – jelentették be mai sajtótájékoztatón Balatonfüreden.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta:

már az üzleti és a mesterséges intelligencia elemeit is használják az életmentés számos területén,

köztük a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal idén januárban elindított ÉletMentő applikációhoz is. Az alkalmazást az indulása óta már mintegy 500 ezren töltötték le, és közel 2500 segélyhívás az appon érkezett a mentésirányítókhoz.

Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese, az igazgatóság alelnöke arról számolt be, hogy

bekapcsolták siófoki bázisállomásaikon az 5G szolgáltatást,

így a városban mostantól elérhető az újgenerációs mobilhálózat az arra alkalmas készülékeken.

A vállalat kiemelten kezeli a balatoni régiót, az utóbbi években folyamatosan fejlesztették a hálózatot a térségben. A terveik szerint az 5G előnyeit szeptembertől a teljes balatoni térség megtapasztalhatja, az itteni bázisállomásaikat addig felkészítik a 700 megahertzes (MHz) sáv fogadására.

A siófoki állomások már a márciusi 5G frekvencia aukción elnyert 3500 MHz-es frekvenciasávot használják. A Vodafone Balaton körül lévő bázisállomásainak fejlesztésével

a tó és a partvonal egészén elérhető lesz az 5G az arra alkalmas készülékekkel.

A tervek szerint szeptember elejétől lesz elérhető a 700 MHz-n futó 5G szolgáltatás, amikor az NMHH elérhetővé teszi a Vodafone számára is a 700MHz-es sávot.

Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) elnöke kitért arra, hogy az ÉletMentő applikáció a Balaton környékén élőket és ott nyaralókat is segíti: ahogy eddig is, a Balaton környékéről beérkező segélyhívásoknál szükség esetén riasztják a vízimentőket is.

A vízimentők sürgősségi betegellátásra szakosodott egységei az idei évtől hatékonyabban tudják ellátni feladataikat, mivel az OMSZ által biztosított tabletekkel bekapcsolódtak a digitális mentési rendszerbe. Nagy örömnek nevezte, hogy az OMSZ a korábbinál profibb és gyorsabb kommunikációt alkalmaz, valamint a bajbajutottak gyorsabban és konkrétabban tudnak segítséget kérni az ÉletMentő applikáció segítségével.

Borítóképünkön Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a sajtótájékoztatón